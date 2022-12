Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 19 al 23 dicembre su Rai 1, l'alchimia tra i coniugi Colombo sarà sempre più forte, al punto che Ezio e Gloria si scambieranno un bacio. La capo commessa, però, dovrà presto fare i conti con la triste realtà: nonostante sia il marito, Ezio attualmente è l'uomo di Veronica. La batosta, però, arriverà quando Ezio deciderà di tornare a vivere da Veronica.

L'amore tormentato di Ezio

Ezio comunicherà a Vittorio che sarà Gloria a dargli i soldi necessari per avviare la sua attività in proprio. Quest'ultima, però, avrà una bella gatta da pelare: tra lei ed Ezio c'è stato un bacio, ma non avrà nessuna intenzione di rivelarlo al suo confidente, Armando.

Tra le tante vicissitudini ci sarà quella di Don Saverio, che verrà a sapere che Ezio non è ancora tornato a vivere con Veronica. Non potrà immaginare tutti gli ulteriori problemi che si sono creati nella famiglia Colombo. Mentre il parroco si farà tante domande, Ezio vorrà mettere i puntini sulle i con Veronica: nonostante lei non sia d'accordo, accetterà il prestito di Gloria.

Confronto tra Ezio e Gloria

Dopo mille dubbi, Don Saverio parlerà con Gemma e le esternerà le sue perplessità: Ezio sarebbe già potuto tornare ad abitare con Veronica e non capisce perché non l'abbia ancora fatto. Gemma non è stata messa al corrente della cosa dalla madre.

Tutto ciò avverrà proprio mentre Ezio e Gloria avranno il loro primo chiarimento dopo il bacio: avranno un confronto in cui decideranno come affrontare al meglio la situazione che li vede coinvolti.

Gloria con l'amaro in bocca

Gemma crederà che Ezio non sia tornato a casa a causa dell'atteggiamento troppo rigido della madre, così le parlerà e le dirà che forse dovrebbe essere un po' meno dura con lui. Veronica darà ragione alla figlia, così concederà a Ezio una chance.

Accetterà che il suo fidanzato si metta in società con Gloria e non solo: gli chiederà di tornare a vivere con lei.

Ezio accetterà e a Gloria non resterà che osservare suo marito felice con un'altra donna.

L'intesa tra Vittorio e Matilde

Ci saranno delle novità anche tra Vittorio e Matilde. Dopo l'incontro avuto con Marta a Parigi, Conti deciderà di dare un taglio col passato e lo farà non indossando più la fede nuziale. A Matilde, ovviamente, non sfuggirà questo dettaglio.

Tra Matilde e Vittorio continuerà anche la collaborazione professionale: saranno alla ricerca di una star del cinema che posi per la nuova campagna promozionale del Paradiso. Ne troveranno una, ma che alla fine non riuscirà a partecipare al servizio fotografico, così a Vittorio verrà un'idea: Matilde potrebbe essere la testimonial ideale. La donna in un primo momento rifiuterà, ma successivamente accetterà la proposta del direttore.