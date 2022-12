Tre nuovi concorrenti stanno per varcare la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip 7. Il cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, in programma su Canale 5 fino ad aprile 2023, ben presto si arricchirà di nuovi personaggi pronti a mettersi in gioco sotto i riflettori. Tra questi spicca anche un volto noto al pubblico di Uomini e donne: trattasi dell'ex tronista Davide Donadei.

In arrivo 3 nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che la messa in onda di questa edizione risulta confermata fino al prossimo aprile, quando si terrà la finale che decreterà il vincitore (scelto dal pubblico da casa con il televoto).

E, per rimpolpare al meglio il cast di questa settima edizione, ecco che nuovi concorrenti si prepareranno a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà nel corso delle prossime puntate.

Sono tre, al momento, i concorrenti che si metteranno in gioco assieme agli altri protagonisti di questa edizione che continua a essere premiata dal pubblico con ottimi riscontri dal punto di vista Auditel.

Dal cast di Uomini e donne al GF Vip 7: arriva l'ex tronista Davide Donadei

Tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7 spicca la presenza di un ex tronista di Uomini e donne. Trattasi dell'ex tronista Davide Donadei che, proprio quest'anno ha preso parte a una delle puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, per raccontare la fine della sua relazione con Chiara, la ragazza che aveva scelto in trasmissione un anno prima.

Davide era stato al centro dell'attenzione anche per un avvistamento in compagnia della dama Roberta Di Padua, tra i volti di punta del trono over.

I due, però, in studio hanno smentito qualsiasi indiscrezione legata a un possibile flirt e così, single e spensierato, Davide si metterà in gioco nel cast di questa edizione del reality show.

Chi sono i nuovi concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 7

Inoltre, tra i tre concorrenti nuovi che varcheranno la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip, spicca anche il nome del cantante Riccardo Fogli. Già protagonista di una passata edizione de L'Isola dei famosi, l'ex volto di punta dei Pooh entrerà in casa lunedì 12 dicembre nel corso della consueta puntata serale presentata da Alfonso Signorini.

Riccardo Fogli non sarà l'unico a varcare la porta rossa di Cinecittà nel corso della diretta di lunedì, dato che al suo fianco ci sarà anche la showgirl Milena Miconi, terza new entry di questa settima edizione del reality show.