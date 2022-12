La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi dal 19 al 23 dicembre svelano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) si dimostrerà più che mai convinto a far breccia nuovamente nel cuore di Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena). Approfittando dell'assenza di Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco), il socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) confesserà all'ex fidanzata di non averla mai dimenticata ma ciò non basterà a riconquistarla, in quanto la figlia di Flavia (Magdalena Grochowska) non vorrà sentirne di riconciliarsi.

Non cedendo all'idea di perdere Ludovica, Marcello chiederà alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) di fornirgli il suo supporto per un affare di gran portata che ha in ballo. L'attrice Giulia Arena, nel corso di una recente intervista, ha anticipato come il suo personaggio assieme a Ferdinando creeranno il caos, anche perché Barbieri sarà ancora invaghito e non vorrà rassegnarsi.

Giulia Arena: 'Ludovica e Ferdinando creeranno un bel caos'

Il personaggio di Ludovica mancava all'appello al Paradiso delle Signore dal termine della scorsa stagione, quando aveva deciso di partire per la Grecia assieme a Ferdinando per schiarirsi le idee dopo essere stata improvvisamente lasciata da Marcello.

Quest'ultimo, sentendosi sminuito dalla portata monetaria di Di Torrebruna e ostacolato reiteratamente da Flavia, aveva preferito perdere la persona che più amava al mondo per permettere alla stessa di stare accanto a un uomo più facoltoso.

Intervistata di recente sul ritorno della giovane Brancia, Giulia Arena ha fornito qualche piccola anticipazione sulla storyline amorosa che coinvolgerà lei, l'ex armatore e il socio della Caffetteria.

L'ex Miss Italia ha, difatti, asserito: "Ludovica e Ferdinando creeranno un bel caos anche perchè Marcello da sempre innamorato di Ludovica non si darà per vinto".

L'attrice Arena si è sbilanciata anche sulla sua vita privata: 'Ho voglia di famiglia'

L'attrice toscana ha anche parlato della sua sfera privata, soffermandosi sulle differenze tra lei e il fidanzato Anton Giuseppe Morra, affermando che il suo partner è pacato e tranquillo al contrario di lei, sempre pronta a partire ma, al contempo, ha fatto presente che la sua dolce metà è sempre in prima linea a spronarla quando necessario.

Arena ha, infine, svelato di desiderare di mettere su famiglia, soprattutto grazie all'insegnamento dei suoi genitori che gli hanno fatto capire cosa sia realmente la bellezza e la forza dell'amore.