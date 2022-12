La puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 dicembre sarà ricca di colpi di scena e novità per i protagonisti della fiction di Rai 1. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Gloria non sarà sincera con Armando e non dirà al suo collega di avere baciato Ezio. Gemma, invece, confiderà a Roberto di avere problemi in famiglia. Nel frattempo, Colombo comunicherà a Vittorio che la capo commessa finanzierà il suo progetto. Inoltre, durante l'episodio, verranno trattate le vicende di Marcello e Irene.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19/12: Gloria non dice ad Armando di avere baciato Ezio

Nella puntata de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda il 16 dicembre, Gloria ed Ezio si scambieranno un bacio. Dopo il weekend e di ritorno al negozio, Moreau ritroverà il suo amico e collega Armando. La mamma di Stefania ha sempre avuto un rapporto di sincera amicizia con il magazziniere, ma ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, nel pomeriggio di lunedì 19 dicembre, la signora Colombo non rivelerà a Ferraris quando successo fra lei e suo marito. Pertanto, Armando non verrà a sapere dell'avvicinamento fra i due coniugi. Al momento, non è chiaro se il responsabile del magazzino del negozio verrà a sapere la verità o se inizierà a sospettare qualcosa.

Il Paradiso delle signore, trama 19/12: Gemma si confida con Roberto

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 19 dicembre, Gemma continuerà a soffrire per i problemi familiari. In particolar modo, la Venere sarà ancora turbata per la lite avvenuta fra sua madre Veronica e Gloria e, inoltre, la sorellastra di Stefania sarà al corrente dei rapporti tesi fra Ezio e sua madre.

Non riuscendo più a tollerare la situazione, la giovane Zanatta cercherà qualcuno con cui parlare. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che la commessa dell'atelier milanese confiderà a Roberto i suoi problemi. Attualmente, non è chiaro se Landi darà qualche consiglio alla sua collega, se la rincuorerà o se le darà qualche suggerimento su come affrontare la situazione.

Il Paradiso delle signore, puntata 19/12: Ezio parla con Vittorio, Marcello vuole riconquistare Ludovica

Durante la puntata della fiction di Rai 1 del 19 dicembre, inoltre, verranno trattate le vicende di Ezio. Il papà di Stefania parlerà con il direttore de Il Paradiso delle signore e lo aggiornerà sulla sua situazione lavorativa. A quel punto, Colombo comunicherà a Vittorio che Gloria finanzierà il suo progetto imprenditoriale e dirà a Veronica di avere accettato i soldi di sua moglie. Marcello, invece, sarà convinto di riuscire a riconquistare Ludovica, mentre Irene continuerà a soffrire per la partenza di Stefania e Alfredo sarà preoccupato per la sua collega. Matilde non si lascerà sfuggire un dettaglio importante, perché si renderà conto che Conti non ha più la fede al dito.