Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in scena di Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello di Marco e marito di Matilde. L'uomo metterà piede in città e, come svelato dall'attore Flavio Parenti in una recente intervista al settimanale Gente, da quel momento in poi nulla sarà più come prima, dato che Tancredi scatenerà un vero e proprio caos nelle vite di diversi protagonisti della soap opera pomeridiana.

L'arrivo di Tancredi nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che, nel corso della stagione 2023, a tenere banco sarà l'arrivo a Milano di Tancredi.

Il marito di Matilde, dopo essere stato più volte citato e nominato nel corso di questa prima parte della stagione autunnale della soap, si farà conoscere dal grande pubblico. Una presenza che non passerà inosservata, dato che Tancredi si ritroverà a dover fare i conti con una delicata situazione sentimentale che lo riguarda, dopo che sua moglie Matilde si è avvicinata in maniera "pericolosa" a Vittorio Conti.

Chi è Tancredi e perché cammina col bastone: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Tancredi è un editore dalla mentalità arcaica e patriarcale: avrebbe voluto che sua moglie Matilde si dedicasse anima e corpo alla famiglia, ma così non è stato. La donna ha scelto di portare avanti la sua carriera professionale, motivo per il quale scelse di trasferirsi a Milano, dove ebbe la possibilità di iniziare a collaborare con la contessa Adelaide e Vittorio nella gestione del grande magazzino.

Tancredi, però, è anche un uomo estremamente sentimentale e follemente innamorato di sua moglie: per salvarla da un incendio, infatti, è rimasto ferito a una gamba e adesso cammina con il bastone.

Sarà guerra tra Tancredi e Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, dopo il suo arrivo a Milano, nulla sarà più come prima.

Tancredi, infatti, avrà un solo obiettivo: quello di riuscire a conquistare di nuovo sua moglie e quindi fare in modo che tra di loro possa tornare di nuovo il sereno. Tancredi si impegnerà anima e corpo per far breccia nel cuore di Matilde che, nel frattempo, è impegnata anche con un flirt che la vede protagonista al fianco di Vittorio Conti.

I due sono sempre più vicini e complici: un feeling che sta crescendo sempre più ma, a questo punto, entrambi si ritroveranno a fare i conti con l'arrivo spiazzante di Tancredi. E, da quel momento in poi, nulla sarà più come prima dato che Tancredi si ritroverà in guerra con il suo "rivale" Vittorio".