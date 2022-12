Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2023 vedranno protagonisti Veronica, Ezio e Gloria. Il triangolo sentimentale tornerà ad essere al centro delle dinamiche della soap opera pomeridiana di Rai 1, dopo che il padre di Stefania si ritroverà a dover affrontare una situazione che lo metterà a durissima prova.

Ezio, infatti, intende mettersi in proprio e aprire un'attività tutta sua ma farà i conti con la reazione negativa della sua promessa sposa Veronica, la quale non vuole che al suo fianco in questa nuova avventura ci sia la sua ex Gloria.

Ezio e Veronica ai ferri corti: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Gloria deciderà di finanziare il nuovo progetto imprenditoriale di Ezio: la donna vuole mettere a disposizione una parte di denaro per far sì che il padre di sua figlia possa aprire la sua attività e mettersi in proprio.

Peccato, però, che nel momento in cui Ezio confesserà la verità a Veronica, quest'ultima non la prenderà per niente bene.

La donna non sarà contenta e chiederà al suo promesso sposo di rinunciare a questo progetto che lo vede protagonista assieme alla sua ex moglie, temendo che tra i due possa riaccendersi la fiamma della passione.

La situazione in casa Colombo diventerà particolarmente critica, al punto che Ezio e Veronica si ritroveranno ai ferri corti.

Ezio potrebbe scegliere Gloria nelle nuove puntate de Il Paradiso 2023

Ebbene, tali dissapori potrebbero portare a delle conseguenze del tutto inaspettate. Non si esclude, infatti, che messo alle strette da Veronica, Ezio possa ritrovarsi nella delicata situazione di dover fare una scelta tra l'amore e il lavoro.

Il colpo di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore del 2023 potrebbe arrivare nel momento in cui Ezio decidesse di chiudere definitivamente con Veronica per potersi dedicare al suo nuovo progetto imprenditoriale al fianco dell'ex moglie.

In tal modo, quindi, Ezio andrebbe a scegliere Gloria e ciò non esclude che tra i due possa riaccendersi anche la fiamma della passione nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione.

Ezio dice addio a Veronica per Gloria ne Il Paradiso delle signore?

Il sospetto, quindi, è che questo ritrovato rapporto sul piano lavorativo, possa spingere Colombo a rendersi conto di non aver mai dimenticato del tutto la moglie, colei che lo ha reso padre e quindi Ezio potrebbe tornare con Gloria.

Il finale di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, quindi, potrebbe far riaccendere la passione tra i due coniugi Colombo che, fino a questo momento, non hanno mai ottenuto l'annullamento definitivo del loro matrimonio.