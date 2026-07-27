Importante novità per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore 11. Con l'avvio della nuova stagione televisiva, la Rai ha deciso di modificare l'orario di messa in onda della popolare soap pomeridiana, confermando un piccolo ma significativo cambiamento nel palinsesto di Rai 1.
A partire da lunedì 7 settembre, infatti, la serie prenderà il via alle 16:10, subito dopo la breve edizione del Tg1, mentre successivamente la linea passerà alla nuova stagione de La Vita in Diretta, ancora una volta condotta da Alberto Matano.
Nuovo orario per Il Paradiso delle Signore 11 dal 7 settembre
La Rai ha scelto di ritoccare il daytime pomeridiano in vista della stagione autunnale. Il tradizionale appuntamento con Il Paradiso delle Signore slitterà di alcuni minuti rispetto agli anni precedenti e andrà in onda ufficialmente alle 16:10.
La soap aprirà quindi il pomeriggio di Rai 1 subito dopo il notiziario, facendo da traino alla nuova edizione di Vita in Diretta, che continuerà a essere guidata da Alberto Matano.
Una modifica studiata per rendere ancora più lineare il pomeriggio della rete ammiraglia, senza però cambiare l'appuntamento quotidiano tanto amato dal pubblico.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 11: nuovi equilibri e colpi di scena
La nuova stagione ripartirà dalle vicende lasciate in sospeso nel finale precedente e introdurrà numerose novità destinate a cambiare gli equilibri all'interno del celebre grande magazzino milanese.
Tra i temi centrali delle prime puntate ci saranno le difficoltà economiche che coinvolgeranno Umberto Guarnieri, chiamato ad affrontare una situazione particolarmente delicata che potrebbe avere ripercussioni anche sui rapporti con le persone a lui più vicine.
Grande spazio sarà dedicato anche a Odile, che si troverà davanti a una scoperta destinata a sconvolgere la sua serenità e a cambiare il corso della sua storia personale.
Nel frattempo il Paradiso dovrà fare i conti con importanti cambiamenti nell'organizzazione interna. L'arrivo della nuova capocommessa Elisa Croce porterà tensioni tra le Veneri, con rapporti destinati a complicarsi fin dalle prime settimane. La donna mostrerà fin da subito un carattere severo e poco incline ai compromessi, creando non pochi attriti con le colleghe.
Nuovi personaggi e ritorni nella soap Rai
La stagione 11 introdurrà inoltre diversi nuovi personaggi che andranno ad arricchire le trame ambientate nella Milano del 1967. Non mancheranno ritorni inattesi, nuovi legami sentimentali e segreti destinati a emergere nel corso delle prossime settimane.
Le vicende di Marcello, Adelaide, Matteo, Odile e degli altri protagonisti continueranno a intrecciarsi tra ambizioni professionali, intrighi familiari e storie d'amore che promettono di tenere alta l'attenzione dei telespettatori per tutta la stagione.