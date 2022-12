Il Paradiso delle Signore, dopo la pausa a causa dei Mondiali di calcio, tornerà in onda a partire da lunedì 12 dicembre e negli episodi che saranno trasmessi da questo giorno fino a venerdì 16 dicembre ci saranno diversi colpi di scena.

Tra i personaggi che usciranno di scena, come si evince dalle anticipazioni, ci sono Marco e Stefania, mentre vi sarà il ritorno di Ludovica. Nel frattempo Gloria e Veronica avranno un duro scontro per via del fatto che la prima vuole aiutare Ezio a mettersi in proprio.

Il Paradiso delle signore, trame 12-16 dicembre: Stefania e Marco annunciano la loro partenza

Ezio parlerà con Vittorio e gli comunicherà che ha capito che è giunto il momento di mettersi in proprio. Conti lo incoraggerà ad andare avanti con il suo proposito. Subito dopo Colombo dirà a Gloria che Veronica ha reagito molto male quando le ha rivelato che la finanziatrice del suo progetto è lei. La donna, infatti, non riuscirà ad accettare che sia proprio sua moglie ad aiutarlo.

Nel frattempo, Stefania e Marco, stando agli spoiler Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 12 al 16 dicembre, avranno un annuncio da fare. I due diranno ad Ezio e a Gemma che presto si trasferiranno negli Stati Uniti.

Matilde venuta a sapere la novità, deciderà di organizzare per loro una festa d'addio.

Marcello, intanto, cercherà di risollevare il morale ad Adelaide che soffre molto per il fidanzamento di Umberto e Flora e così deciderà di organizzare una serata in suo omaggio al Circolo mentre Marta telefonerà a Vittorio per chiedergli di raggiungerla a Parigi.

Poco dopo, Veronica cercherà di non far capire a Gemma come si sente realmente mentre Stefania nutrirà molti dubbi circa la partenza per l'America. Intanto, le Veneri al Paradiso avranno un confronto in vista della festa per salutare l'amica Stefania. Alfredo, invece, penserà che sia giunto il momento di far gareggiare Clara in bicicletta, ma lei non sembrerà molto convinta.

Il Paradiso delle signore, puntate 12-16 dicembre: Gloria va da Veronica ed ha uno scontro con lei

Gloria si renderà conto di aver fatto un grave errore nell'offrire il suo aiuto ad Ezio e deciderà di andare da Veronica per dirle che il suo gesto nei confronti dell'uomo è dettato solo dall'affetto.

Nell' occasione Moreau finirà per avere un duro scontro con Zanatta. Gemma, intanto, assisterà al confronto senza farsi vedere e riferirà tutto a Stefania. Intanto, Marco e Marcello inviteranno la Contessa a reagire e a non crogiolarsi più nel dolore per aver perso per sempre l'uomo che ama visto che Umberto ha ufficializzato il suo fidanzamento con Flora.

Più tardi, Veronica riferirà a Ezio dello scontro avuto con Gloria e così facendo finirà per provocare uno scontro anche tra l'uomo e Gemma.

Intanto, Stefania comunicherà a Marco che per via della crisi della sua famiglia potrebbe non partire più insieme a lui. Veronica venuta a sapere delle intenzioni della ragazza, per evitare che rinunci a seguire Marco, proporrà una tregua a Ezio. Gloria, invece, confiderà ad Armando che sta pensando di rinunciare a entrare in società con Ezio per non creare problemi.

Intanto, Vittorio, farà rientro al Paradiso dopo aver incontrato Marta a Parigi per discutere dell'annullamento del loro matrimonio. Stefania, intanto, parlerà ad Irene della crisi della sua famiglia che potrebbe portare a delle conseguenze sulla sua partenza.

Ludovica torna a Milano e si incontra con Marcello

Vittorio e Matilde ed Ezio e Veronica, negli episodi Il Paradiso delle signore in onda dal 12 al 16 dicembre, cercheranno il modo di indurre Marco e Stefania a partire per costruire il loro futuro lontano dall'Italia.

Nel frattempo, Armando proverà a far capire a Clara che potrebbe diventare una grande ciclista e che deve assolutamente partecipare alla sua prima gara mentre mentre Adelaide capirà che è giunto il momento di fare ritorno al Circolo in grande stile. Poi riceverà una lettera da Ludovica che la metterà al corrente del suo imminente ritorno in città. Poco dopo Vittorio e Matilde parleranno dell'amore e delle loro situazioni sentimentali, mentre Stefania scoprirà che Marco, per amor suo, ha deciso di non accettare più il lavoro di corrispondente a Washington. Tuttavia, poco dopo, i due ragazzi prenderanno una decisione definitiva e si prepareranno a partire. Tutti li saluteranno con grande commozione.

Nel frattempo, Marcello e Ludovica avranno un incontro casuale e il barista, in seguito, scoprirà che Adelaide sapeva del ritorno della ragazza, ma non lo ha messo al corrente della novità. Più tardi, al Paradiso arriveranno i primi modelli della nuova collezione, ma l'abito di Maria non c'è e così Vito farà di tutto per riuscire a ritrovarlo. Poco dopo, Gloria sarà determinata a non entrare più in società con Ezio, ma lui non sarà dello stesso avviso e in un momento di profondo sconforto, i due, saranno molto vicini.