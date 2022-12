Proseguoo i consueti appuntamenti con la soap Il Paradiso delle Signore, la quale continua a regalare tantissime novità ai telespettatori. In particolare, nel corso della puntata che andrà in onda il 15 dicembre su Rai 1 a partire dalle 15:55, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

Per l'esattezza, i riflettori continuano ad essere puntati su una delle coppie protagoniste dell'intera soap, ossia Stefania Colombo e Marco Di Sant'Erasmo. I due, dopo aver ufficializzato il loro amore, hanno dovuto affrontare diverse difficoltà. Soprattutto il giovane giornalista, il quale ha vissuto un momento di forte crisi per quanto riguarda il suo lavoro.

Fortunatamente, però, recentemente gli è stata offerta un'opportunità negli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante la felicità per la possibilità di poter cambiare finalmente vita, la sua fidanzata sta avendo dei ripensamenti a causa dei problemi in famiglia.

Stefania e Marco restano al 'Paradiso delle Signore'

Durante il prossimo entusiasmante appuntamento con il Paradiso delle Signore, in seguito alle difficoltà che stanno vivendo le persone che ama, Stefania non è più convinta di voler lasciare Milano. Pertanto, Veronica ed Ezio le fanno capire che, in realtà, il loro rapporto non è in crisi e la tranquillizzano affinché lei parta. D'altro canto, Ezio si rende conto di dover fare una scelta tra Veronica e Gloria.

Anche Matilde e Vittorio si danno da fare per incoraggiarla a dare una svolta nella sua vita.

Successivamente, però, Marco si rende conto che la sua fidanzata non è ancora convinta e sta affrontando un momento molto difficile. Non se la sente proprio di andare da solo, lasciandola in quello stato. Così, prende una decisione molto importante: Marco rinuncia al lavoro.

In questo modo non dovranno più trasferirsi.

Adelaide torna alla ribalta al 'Paradiso delle Signore'

Nel frattempo, dopo aver attraversato un momento buio e di profonda crisi, Adelaide decide di riprendere in mano le redini della sua vita e di rialzare la testa. Non può di certo fossilizzarsi sulla storia d'amore che sta vivendo il suo ex, Umberto, con la stilista del Paradiso, Flora.

D'altronde, una donna forte come lei e piena di risorse, non può lasciarsi scoraggiare così tanto. Pertanto, torna alla ribalta e riprende a frequentare l'ambiente del Circolo.

Poco dopo, la Contessa riceve una notizia che potrebbe sconvolgere Marcello. La ex fidanzata di quest'ultimo, Ludovica Brancia, le annuncia di essere intenzionata a fare ritorno a Milano a breve. In questo modo, il giovane Barbieri, potrebbe nuovamente riprovare a riconquistare la sua amata, dimostrandole quanto è cambiato in tutto questo tempo in sua assenza, durante il quale ha avuto modo di frequentare l'alta società.