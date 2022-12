Nella giornata di martedì 13 dicembre si sono svolte le riprese della puntata di Amici, che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 18 dicembre. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, durante la registrazione, Aurora, Valeria e Vanessa sono arrivate in studio e vivranno per qualche settimana in casetta, per sostituire, nel caso, alcuni dei ragazzi della scuola. Nel frattempo, Ramon sarebbe stanco della prima posizione di Isobel in classifica, mentre Wax ha chiesto ad Alessandra Celentano di potere fare lezioni di danza classica.

Amici, registrazione 13/12: Aurora, Valeria e Vanessa in prova per eventuali sostituzioni

Nella registrazione di Amici del 13 dicembre non c'è stata nessuna eliminazione, ma alcuni professori della scuola starebbero pensando a qualche sostituzione. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Aurora, Valeria e Vanessa sono arrivate in studio e vivranno per qualche settimana in casetta, nel caso fosse necessaria qualche sostituzione. Raimondo Todaro ha voluto vedere Aurora, una ballerina che conosceva già da anni. L'insegnante di danza ha fatto esibire Samuel e Gianmarco, ma non ha specificato nulla, in merito a quello che vorrà fare. L'unica cosa certa, al momento, è che il marito di Francesca Tocca vuole vedere come può lavorare con la nuova allieva in prova.

Nel frattempo, anche Lorella Cuccarini ha voluto fare esibire Valeria, facendole cantare il suo inedito, ma la professoressa non ha specificato quali siano le sue intenzioni. Emanuel Lo, invece, ha fatto entrare Vanessa e ha fatto esibire Megan e Rita, riservandosi del tempo, per decidere chi, eventualmente, debba lasciare il banco alla nuova arrivata.

Le tre ragazze trascorreranno qualche settimana in casetta con gli allievi e lavoreranno in sala con i rispettivi professori e, le loro sorti, verranno decise nei prossimi giorni.

Amici, anticipazioni 18/12: Ramon sarebbe stanco di Isobel

Nelle riprese di Amici del 13 dicembre, non sono mancate le esibizioni dei ballerini. Le performance degli studenti sono state valutate da Fabrizio Mainini e Isobel è arrivata, ancora una volta, alla prima posizione.

Samuel, invece, è arrivato ultimo e il giudice l'ha definito un po' acerbo. Ramon è arrivato secondo e sarebbe stanco della studentessa australiana che, da quando è entrata nella scuola, ottiene sempre voti alti e arriva sempre al primo posto in classifica. Al momento, non è chiaro se Isobel abbia replicato alle parole dell'allievo della maestra Alessandra Celentano o se abbia fatto finta di nulla.

Amici, puntata 18/12: Wax vuole fare lezioni di danza classica con Alessandra Celentano

I cantanti, invece, sono stati valutati da Stash, Annalisa e Enrico Nigiotti. Angelina e Wax sono arrivati primi e hanno fatto un'ulteriore esibizione, per contendersi il premio in palio questa settimana. Mango è riuscita a conquistare i professori e, pertanto, l'allieva si esibirà al concerto di Elisa.

Nel frattempo, Wax ha chiesto di potere fare lezione di danza classica alle 7.30 del mattino e Alessandra Celentano gli ha detto che non gli conveniva fare lezione con tutti i ballerini. Per quanto riguarda le performance dei cantanti, Niveo è arrivato, ancora una volta, ultimo in classifica e Lorella Cuccarini starebbe pensando ad un'eventuale sostituzione.