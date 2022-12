Ci saranno tante novità nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 9 al 13 gennaio su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Marcello Barbieri farà a botte con Ferdinando Torrebruna. Matilde Frigerio, invece, darà una chance a Tancredi Sant'Erasmo, spezzando il cuore di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Il Paradiso delle signore, puntate 9-13 gennaio: Marcello fa a pugni con Torrebruna

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio 2023 su Rai 1, rivelano che Marcello (Pietro Masotti) sarà molto triste per la vendita di Palazzo Andreani, visto che la vivrà come una sconfitta personale.

Di conseguenza Ludovica (Giulia Arena) cercherà di tirarlo su di morale, invitandolo a un evento al Circolo previsto per quella sera. Ferdinando provocherà il suo rivale durante la serata e Marcello cadrà nella trappola, finendo per prendere a pugni Torrebruna. Un scontro che giungerà alle orecchie di Adelaide, che suggerirà al barista di chiedere perdono all'armatore.

Matilde dà una seconda possibilità a Tancredi

Nelle puntate 9-13 gennaio de Il Paradiso, Matilde chiuderà con Vittorio e darà una seconda possibilità a Tancredi, per questo motivo il direttore Conti sembrerà sempre più in difficoltà a lavorare a stretto contatto con la donna, dopo quanto successo tra di loro. Frigerio deciderà di partire con suo marito per qualche giorno per staccare un po' la spina.

Ludovica, invece, dirà definitivamente addio a Marcello, per poi prendere una decisione riguardante la sua sfera privata. Brancia informerà il suo ex fidanzato di essersi fidanzata con Ferdinando e questo rappresenterà per Barbieri un vero colpo di grazia.

Adelaide si occupa della Posta del cuore

Intanto, nella redazione del Paradiso Market, la giornalista della Posta del cuore sarà costretta a dare forfait per la sua rubrica.

Matilde, a questo punto, chiederà ad Adelaide di prendere lei l'incarico. Neanche a dirlo, la contessa accetterà di occuparsene.

Sant'Erasmo studierà anche un piano per aiutare Vittorio e Frigerio a ricongiungersi, in quanto è sicura che siano fatti l'uno per l'altra. Il direttore e la cognata di Marco torneranno ad avere grande sintonia in campo lavorativo, nonostante quanto sia successo a livello amoroso. Dall'altra parte Tancredi dirà a Umberto (Roberto Farnesi) di avere come unico obbiettivo quello di riportare sua moglie a Torino