Interessanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 19 al 23 dicembre su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Irene Cipriani e Alfredo appariranno sempre più vicini. Vittorio Conti, invece, suggerirà a Matilde Frigerio di posare come modella per una campagna.

Il Paradiso delle signore, puntate 19-23 dicembre: Irene inizia a vedere con occhi diversi Alfredo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre rivelano che la partenza di Stefania e Marco non sarà presa bene da tutti i protagonisti del grande magazzino.

Irene, infatti, apparirà triste per l'addio della sua migliore amica, tanto da suscitare la preoccupazione di Alfredo. Clara, a questo punto, suggerirà al ragazzo di stare al fianco della venere. Una scelta che si rivelerà giusta visto che l'aiutante di Armando aiuterà Cipriani grazie ad alcune parole.

A tal proposito, la venere rimarrà particolarmente colpita dal comportamento di Alfredo, tanto da iniziare a vederlo con occhi diversi. Inoltre, la giovane troverà una sorpresa a casa che le farà ritornare il sorriso. Difatti, recupererà una missiva con all'interno un biglietto aereo per l'America, offerto dalla sua amica Stefania.

Matilde accetta di posare come modella su consiglio di Vittorio

Nelle puntate 19-23 dicembre de Il Paradiso, Matilde noterà che Vittorio non indossa più la fede nuziale. A tal proposito, Conti vorrà arruolare una stella del cinema come nuova testimonial dello spot pubblicitario per l'atelier.

Adelaide, intanto, inizierà a sospettare che ci sia del tenero tra il direttore e la cognata di Marco.

Proprio questi ultimi si recheranno ad incontrare la Martinelli. Qui, Vittorio e Matilde le proporranno di fare da madrina alla loro campagna per il grande magazzino. A tal proposito, i due appariranno sempre più complici sia sul lavoro che nell'amore. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Martinelli sarà costretta a rinunciare all'incarico.

Per questo motivo, Vittorio cercherà di convincere Matilde a prendere il suo posto. Alla fine, Frigerio accetterà di posare come modella. Questa collaborazione porterà ad una svolta inaspettata.

Marcello vuole riconquistare Ludovica

Marcello, intanto, apparirà certo di tornare tra le braccia di Ludovica. Ed ecco, che Barbieri riuscirà ad avere un chiarimento con l'ex fidanzata, approfittandosi dell'assenza di Ferdinando. In questo frangente, il barista le confiderà di non averla dimenticata. Purtroppo la dichiarazione non avrà effetto visto che riceverà un'amara delusione. Nonostante questo, Marcello sarà sempre più determinato a riconquistare Ludovica.