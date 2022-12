Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni di Sturm der Liebe, riguardo agli episodi che saranno trasmessi dal 26 dicembre al 1° gennaio, raccontano che Erik e Werner vorranno incastrare Ariane per il rapimento di Cornelia. Max, nel tentativo di ottenere il perdono di Vanessa, canterà la loro canzone sotto la finestra della schermitrice. Nel frattempo Kalenberg vorrà onorare l'entrata del Fürstenhof nei migliori 500 hotel del mondo organizzando un aperitivo. Robert e la dark lady, intanto, incontreranno la loro nuova coinquilina, nel frattempo Richter trascurerà le faccende domestiche nell'appartamento condiviso e litigherà con Vogt.

Ariane, infine, intimerà a Erik di non intromettersi nella sua relazione con Robert, così il fratello di Florian escogiterà una nuova strategia per colpire l'ex fidanzata.

Werner si intrufolerà nella stanza di Ariane

Gli spoiler di Tempesta d'amore, in merito alle puntate da lunedì 26 dicembre a domenica 1° gennaio, anticipano che Werner ed Erik saranno più che mai intenzionati a incastrare Ariane per il rapimento di Cornelia, essendo convinti che sia stata la stessa dark lady a inscenarlo.

Per riuscire in tale intento, Vogt assieme all'anziano albergatore sceglieranno di installare dei vecchi messaggi nel cellulare di Ariane indirizzandoli al telefonino di Erik. Saalfeld senior, inoltre, entrerà di soppiatto nella stanza di Kalenberg.

Dopo che Gerry ha svelato a Vanessa che Max l'ha tradita con Elsa, il fitness trainer tenterà in ogni modo di farsi perdonare dalla nipote del concierge. Deciderà quindi di piazzarsi sotto casa della giovane atleta e cantarle la loro canzone preferita, ma dalla casa uscirà qualcun altro.

Ariane organizzerà un aperitivo per festeggiare l'entrata dell'hotel nella top 500 mondiale

In occasione dell'entrata del Fürstenhof nella lista dei 500 migliori hotel al mondo, Ariane organizzerà un aperitivo per i dipendenti.

Shirin, poco dopo, cercherà di carpire dalle parole di Henning qualcosa di più sulla vita privata del ragazzo, ma quest'ultimo la respingerà con arguzia.

Nonostante il rifiuto, l'inserviente non si arrenderà così facilmente.

Robert preferirà non dire ad Ariane il vero motivo dell'acceso diverbio col padre, al fine di evitare che Kalenberg possa mettere in atto qualche nuova diabolica mossa. Werner, al contempo, metterà al corrente Erik che la loro strategia per far incastrare la dark lady è stata un fallimento, mentre quest'ultima e Robert incontreranno la loro nuova coinquilina.

La viscerale voglia di Richter di farsi perdonare da Sonnbichler farà sì che il giovane trascuri le faccende domestiche e ciò farà nascere un diverbio tra lo stesso e Vogt.

Erik, inoltre, spronerà Max a smetterla di autocommiserarsi, con quest'ultimo che andrà nuovamente dalla schermitrice.

Ariane, intanto, intimerà a Erik di non intromettersi nella sua storia con Robert, così il dark man avvertirà un certo disagio in quanto non vorrà diventare affatto uno dei bersagli di Kalenberg.

A fronte di ciò, il fratello di Florian si metterà alla ricerca di un'altra persona in grado di schierarsi contro la dark lady.