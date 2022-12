Non durerò a lungo l'allontanamento di Demir Yaman (Murat Ünalmış) e della moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) dalla tenuta Yaman. Nel corso della puntata della soap opera di origini turche Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), che verrà trasmessa su Canale 5 il 21 dicembre 2022 intorno alle 14:10, l’uomo vorrà ritornare sui suoi passi, ma inizialmente la madre Hunkar Yaman (Vahide Perçin) non sarà per niente d’accordo con la sua decisione, a differenza del capomastro Gaffur Taskin (Bülent Polat), che invece farà dei salti di gioia. Il rivale di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), dopo aver promesso alla moglie di comprare una casa ad Adana in cui andare a vivere con lei e il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), si renderà conto che è necessaria la sua presenza alla tenuta, dell'incidente di Hunkar, seppur non abbia avuto gravi conseguenze.

Le anticipazioni raccontano che si scioglierà tutta la rabbia e l’orgoglio della famiglia, nell’istante in cui Hunkar e il figlio faranno pace.

Spoiler Terra amara, puntata del 21 dicembre: Demir intenzionato a tornare alla villa

Nella seconda parte dell’81esimo episodio dello sceneggiato, che occuperà la rete ammiraglia Mediaset mercoledì 21 dicembre, Demir sarà sofferente non appena si renderà conto che sua madre Hunkar ha alzato un muro nei suoi confronti, da quando hanno litigato per aver creduto che fosse veramente l’assassino dello scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin).

Dagli spoiler si evince che il rivale di Yilmaz deciderà di tornare alla villa con la moglie Zuleyha e il piccolo Adnan, con l’intenzione di lasciarsi alle spalle la lite avuta con la madre.

Azize sente la mancanza di Adnan e ha una crisi isterica, Hunkar e il figlio si perdonano a vicenda

A questo punto Demir ritornerà a casa senza avvisare Hunkar, che non appena se lo ritroverà di fronte non accetterà di buon grado la sorpresa, visto che cercherà di mandarlo via dopo avergli spiegato tutto ciò che lei ha fatto per lui.

Per fortuna ci sarà l’intervento inaspettato della nonnina Azize (Serpil Tamur), che avrà una crisi non appena sua figlia manifesterà la volontà di non condividere lo stesso tetto con Demir.

L’anziana donna, tra le lacrime, implorerà la figlia di far tornare Demir, dicendole di sentire tanto la mancanza del piccolo Adnan. I sentimenti prenderanno dunque il sopravvento, e Hünkar e Demir piangendo si scambieranno un abbraccio, chiedendosi perdono a vicenda.