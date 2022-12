Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara relativamente agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 27 al 31 dicembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scarcerazione di Yilmaz, sulla decisione di Mujgan di rimanere in Turchia, sul ferimento di Gulten e sul desiderio di Fekeli e Hunkar di far riappacificare i propri figli.

Demir viene rilasciato

Hunkar tenterà in tutti i modi di far liberare Demir che si trova in carcere.

Non essendo del tutto convinta dell'innocenza del figlio, la donna inizierà a indagare, scoprendo una verità che è rimasta sepolta per molto tempo. Intanto Yilmaz verrà a sapere dell'arresto del rivale e confiderà a Fekeli di non aver mai dimenticato il periodo trascorso in carcere. Approfittando dell'assenza del marito, Zuleyha andrà a parlare con Sabahattin, assistendo a una scena che le spezzerà il cuore.

Uscito dal carcere, Demir rilascerà un'intervista in cui parlerà di come è nato il suo grande amore con la moglie nella speranza di zittire tutte le voci riguardanti Yilmaz e Zuleyha. L'iniziativa dell'uomo spingerà quest'ultima ad allontanarsi ancora di più da lui e dalla suocera.

Intanto, dopo aver scoperto del ricatto di Nihal a Zuleyha, Cengaver informerà la moglie di volere il divorzio.

Fekeli cerca di far scarcerare Yilmaz

Fekeli lavorerà con gli avvocati per tentare di liberare Yilmaz che è in prigione. Più tardi, il giovane verrà effettivamente scarcerato e potrà fare rientro a casa.

Nel frattempo, Mujgan deciderà di trasferirsi in America dopo essersi resa conto che Yilmaz non la ricambierà mai, più tardi però la dottoressa cambierà idea e deciderà di rimanere in Turchia.

Rientrato a casa, Yilmaz si renderà che la famiglia Yaman ha infangato il suo nome e deciderà di recarsi alla villa per sfidare Demir. Nel corso del confronto fra i due uomini, quest'ultimo scoprirà che il rivale ha acquistato la villa di Sermin.

Furioso, Demir sparerà a Yilmaz, colpendo però per errore Gulten che gli si parerà davanti.

A quel punto, i due uomini metteranno da parte le temporaneamente discordie per portare in ospedale la giovane. Intanto, Hunkar e Fekeli si metteranno d'accordo nel tentativo di far riappacificare i loro figli prima che qualcuno si faccia seriamente male.

Yilmaz tenterà senza successo di avere un chiarimento con Mujgan. Nel tentativo di recuperare la villa di Sermin, Hunkar e Demir la convocheranno, ma lei non reagirà molto bene. In questo modo si verrà a sapere che Hunkar in realtà non possedeva le foto con cui ricattava Sermin.

In seguito Gaffur si convincerà di poter ricevere da Demir un appezzamento di terra come risarcimento per il ferimento di Gulten, mentre Cengaver riuscirà a ottenere una proroga di una settimana per il pignoramento dei propri beni.

Infine Hunkar e Fekeli organizzeranno un incontro con Demir e Yilmaz in cui parleranno del destino della villa.