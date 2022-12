Se il 26 dicembre Terra Amara non andrà in onda in quanto giorno di Santo Stefano, le puntate riprenderanno regolarmente il 27 dicembre e faranno compagnia ai telespettatori fino al 31 dicembre. Cosa accadrà ai protagonisti della soap turca? Saranno molti i colpi di scena a cui assisterà il pubblico. Da un lato Demir costringerà Zuleyha a mentire circa la nascita del loro amore, dall'altro Mujgan stanca di attendere che Yilmaz si dedichi solo a lei, penserà di lasciare per sempre Adana.

Demir e Zuleyha rilasciano finte dichiarazioni sul loro amore

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5 da martedì 27 a sabato 31 dicembre prendono il via dall'assenza di Demir dalla villa che scatenerà non poche dinamiche. In assenza del capo, Gaffur cercherà di approfittare della situazione per avere un suo tornaconto personale e acquisire nuovo potere. Zuleyha, senza suo marito a controllarla, deciderà di confidarsi con il suo unico amico, ossia il dottore Sabahattin.

Uscito dal carcere, Demir cercherà un modo per spegnare definitivamente i pettegolezzi che girano in paese circa la precedente relazione tra Zuleyha e Yilmaz. Yaman penserà bene di rilasciare false dichiarazioni ai giornali circa il modo in cui è nato l'amore tra lui e Altun, e costringerà quest'ultima a mentire affinché assecondi il suo rapporto.

La dottoressa decisa a lasciare il paese

Mujgan inizierà a soffrire parecchio per il modo in cui viene trattata da Yilmaz. Stanca di non ricevere le giuste attenzioni, penserà che il consiglio della sua amica Figen di trasferirsi in America potrebbe essere per lei la giusta soluzione. Nel frattempo Yilmaz si troverà in carcere dopo aver avuto uno scontro con dei loschi individui che insultavano l'integrità morale di Ziuleyha e Mujgan.

Una volta chiarita la sua posizione con la polizia, Yilmaz lascerà il carcere e accolto dal padrino Fekeli, ma una volta rientrato in casa leggerà l'intervista di Demir e Zuleyha, e si sentirà offeso nell'onore. Yilmaz cercherà anche il confronto con Mujgan per poter chiarire la situazione e salvare il loro rapporto.

Stanchi di vedere sempre i loro figli discutere, Hunkar e Fekeli si parleranno e convinceranno Demir e Yilmaz a incontrarsi per parlarsi, e risolvere una volta per tutte le loro incomprensioni, prima che in un nuovo scontro qualcuno possa farsi male in maniera irrimediabile. Per scoprire se i due uomini riusciranno a trovare un compromesso, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.