Tensione alle stelle in Un posto al sole nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 gennaio 2023 su Rai 3. La storia tra Alice e Nunzio prenderà una svolta drammatica dopo la festa di Capodanno che la ragazza ha organizzato nell'appartamento di Ferri e alla quale ha invitato Alice e Nunzio, che per lei sta diventando una vera ossessione. Quello che dovrebbe essere un momento di svago per salutare l'anno vecchio, sarà solo l'inizio di un incubo a tinte forti.

Nei nuovi episodi ci sarà spazio anche per il rapporto tra Viola e Damiano. I due sono sempre più vicini e la giovane Bruni si accorgerà di provare qualcosa di più della semplice amicizia per l'affascinante guardia del corpo.

Un posto al sole, anticipazioni al 6/01: Alice prende una decisione drammatica

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole della prossima settimana raccontano che durante la festa di Capodanno, Alice ballerà un un ragazzo per far ingelosire Nunzio. Cammarota avrà uno scatto di nervi, geloso fino al midollo, nonostante abbia allontanato in malo modo Alice dal suo appartamento. La stessa, se non più forte, reazione di rabbia l'avrà con Chiara, cercando di convincerla a lasciare la festa.

Questo sarà il primo segnale del cambiamento preoccupante di Nunzio. Stando agli spoiler Upas, Alice prenderà una decisione drammatica che metterà in allarme Marina. A quel punto ecco che Elena tornerà a Napoli per risolvere una questione urgente con Alice e che darà il via a una tragica storyline, ancora ignota.

Upas, puntate al 6/01: Chiara lascia Nunzio

Nelle nuove puntate della soap, la giovane Petrone sarà pronta a ripartire ma consapevole della verità. Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole Chiara spingerà Nunzio tra le braccia di Alice, augurandogli di vivere una storia spensierata e allegra, scegliendo di concentrarsi solo su se stessa e sul suo completo recupero.

Cammarota perderà la testa e soffrirà moltissimo.

Nelle puntate della settimana si parlerà anche della questione legata ai gioielli in possesso di Alberto. Nei nuovi episodi fino al 6 gennaio Lia manipolerà Diego affinché la aiuti a rubare ciò che ritiene suo, ma sappiamo bene che la misteriosa Longhi non è chi dice di essere.

Un posto al sole, spoiler al 6/01: Viola e Damiano sempre più vicini

Viola è sempre più affascinata da Damiano e si è anche affezionata al piccolo Manuel. Le indagini sulla fabbrica che ha causato danni alla salute di Rosa e del bambino continueranno e daranno modo a Viola e Damiano di stare molto tempo insieme.

Come raccontano gli spoiler di Un posto al sole Viola si accorgerà di provare qualcosa di serio per Damiano, tanto da mettere in discussione il suo - già scricchiolante - matrimonio con Eugenio.