Sarà un 2023 molto movimentato per i personaggi di Un posto al sole. Gli sceneggiatori hanno infatti gettato le basi per la nuova stagione e ci sono diverse storyline che devono arrivare a conclusione.

Al momento i riflettori sono puntati sull'evento drammatico ignoto che investirà Alice e sul quale stanno nascendo le più svariate teorie.

Inoltre distanza di cinque mesi dalla morte dell'attrice Carmen Scivittaro, i tempi potrebbero essere maturi per rivelare il destino di Teresa. Se Michele e Silvia sembrano destinati a tornare assieme, pare proprio che il rapporto storico tra Viola ed Eugenio sia vicino al capolinea.

Inoltre Lara, a momenti, potrebbe presentarsi con un neonato al seguito, mentre Lia dovrebbe presto svelare le sue reali intenzioni.

Un posto al sole: Il destino di Teresa

C'era molta attesa per l'incontro tra Silvia (Luisa Amatucci) e Teresa avvenuto a Natale. In tale occasione però non è successo nulla e c'è stato il classico racconto off screen di una tranquilla vacanza a Indica. È possibile ipotizzare che nel 2023 la questione verrà affrontata, quindi non è escluso che la donna venga fatta morire, a meno che non si scelga di lasciare Teresina viva senza mai mostrarla.

Se Silvia e Michele (Alberto Rossi) sembrano essersi riavvicinati, un'altra coppia storica pare invece destinata a dividersi.

Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) stanno attraversando una delle peggiori crisi mai affrontate nella loro relazione. La donna si avvicinerà sempre più a Damiano (Luigi Miele) con buona pace, almeno per il momento, del magistrato Nicotera.

Il dramma di Alice e il ritorno di Elena

L'annuncio che un evento drammatico investirà Alice nel 2023 ha dato adito alle più svariate teorie.

Pare probabile che la ragazza decida di mollare tutto e restare a Napoli per non rinunciare a Nunzio (Vladimir Randazzo), il che dovrebbe spingere Elena (Valentina Pace) a lasciare Londra per raggiungerla. Il vero dramma però non dovrebbe essere questo. Al momento sono girate le più svariate ipotesi. Si va dalla violenza carnale alla gravidanza indesiderata.

Circola anche la teoria che Alice possa diventare una stalker per Nunzio o che invece possa accusare quest'ultimo di averla aggredita. Da non escludere è l'ipotesi malattia o che la giovane Pergolesi possa prendere qualche "strada sbagliata".

Upas: Lara tornerà con un neonato al seguito

I tempi ormai sono maturi perché Lara (Chiara Conti) torni a Napoli con un neonato al seguito, il che dovrebbe portare molto scompiglio tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano).

Per finire occhio a Lia (Giuliana Vigogna). La ragazza sta manipolando Diego (Francesco Vitiello) per ottenere i gioielli della famiglia ebrea. Da quanto trapelato finora, la giovane non dovrebbe avere nessun diritto su quel tesoro ma potrebbe comunque portare il figlio di Raffaele a compiere qualche sciocchezza. Dal momento che l'uomo sembra fidarsi ciecamente di lei.