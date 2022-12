Tante novità avranno luogo nel corso delle prossime puntate di Terra Amara che i fan avranno modo di vedere in futuro in televisione. Le trame turche della soap opera segnalano che Saniye Taskin non esiterà ad aggredire Sermin Yaman quando prenderà a brutte parole Gulten.

Terra amara, anticipazioni: Yillmaz ferito per salvare Gulten da un abuso

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che ci sarà alta tensione tra Sermin e Saniye.

Tutto avrà inizio quando Yilmaz verrà ferito da Ercument per salvare Gulten da un abuso.

Fortunatamente la ferita non risulterà grave, tanto da permettere all'ex meccanico di ucciderlo, colpendo con un masso alla testa. Un omicidio di cui sarà testimone Hunkar, la quale sbigottita per quanto visto chiederà aiuto a Fekeli. Ed ecco, che quest'ultimo chiamerà Sabahattin che riuscirà a salvare la vita del figlioccio. Inoltre, Ali e la matriarca si metteranno d'accordo affinché nessuno scopra cosa ha combinato Ercument. Difatti, Gulten non vorrà che nessuno capisca che è stata violentata dopo aver minacciato di suicidarsi.

Saniye non sa che la cognata è vittima di violenza

Nelle puntate turche di Terra amara, Hunkar aiuterà la domestica a mettersi in ordine dopo l'abuso. A tal proposito, la ragazza apparirà particolarmente nervosa con Saniye, tanto da non riuscire nemmeno a trattenere le lacrime.

Gulten, obbligata dalla matriarca, giustificherà il suo atteggiamento, ammettendo di aver scritto la missiva in cui Behzat scopre il passato oscuro di Yilmaz in modo da allontanarlo da Mujgan. In questo modo, Saniye riterrà erroneamente che sua cognata si sia nuovamente intromessa nella vita privata dell'ex meccanico, non sospettando che era stata vittima di violenza da parte di Ercument.

A tal proposito, la domestica sceglierà di non raccontare a Gaffur quanto successo con Gulten su ordine di Hunkar.

La signora Taskin aggredisce fisicamente Sermin

Saniye si sentirà a disagio per la situazione venutasi a creare. Per questo motivo, la domestica non esiterà ad aggredire fisicamente Sermin. In dettaglio, la signora Taskin scoprirà che Yilmaz ha rimproverato Gulten per la missiva inviata a Behzat da un dialogo con Mujgan.

La cugina di Demir, a questo punto, preciserà a Saniye che sua cognata non doveva mettere il dito nella vita dei due fidanzati, arrivando ad insultarla pesantemente. Parole che non andranno bene a Saniye, la quale spintonerà Sermin per difendere l'onore di Gulten. Fortunatamente la rissa sarà fermata dall'intervento provvidenziale di Gaffur, sebbene la tensione alla fattoria sia ormai alle stelle.