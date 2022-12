Il Paradiso delle Signore sta per tornare in onda su Rai 1: il 12 dicembre riprenderà la messa in onda pomeridiana della fiction. Tantissime novità sono in arrivo per i telespettatori. Durante le ultime puntate andate in onda, Veronica ha assisto all'abbraccio tra Gloria e Colombo, per questo motivo tra Veronica e l'ex di Ezio ci sarà un tentativo di chiarimento, che sfocerà però in un litigio. La situazione in casa Colombo sarà parecchio tesa. Vittorio raggiungerà Marta, che lo chiamerà da Parigi.

Trame Il Paradiso delle signore al 16 dicembre: Adelaide è a pezzi

Ezio parlerà con Gloria, confessandole che Veronica non approva la loro collaborazione lavorativa. Stefania e Marco annunceranno la loro partenza per Washington. Adelaide non si sarà ancora ripresa dopo il fidanzamento di Umberto. Barbieri si prodigherà per organizzarle una sorpresa. Gloria penserà che parlare con Veronica sia una buona idea, ma Zanatta non vorrà sentire ragioni e le due donne litigheranno. Entrambe, però, non si accorgeranno della presenza di Gemma.

Conti riceverà una chiamata da Marta. I due ex si incontreranno in Francia. Marta farà una richiesta ben precisa a Conti sulle loro nozze: vuole l'annullamento. Tornato a Milano, il direttore del Paradiso si sfogherà con Matilde.

Veronica racconterà a Ezio della visita di Gloria e la coppia avrà una discussione. Stefania inizierà a essere confusa a causa della sua situazione familiare e la partenza con Marco.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 dicembre: Ludovica incontra Marcello

Veronica deciderà di appianare le problematiche con Ezio per permettere a Stefania di partire tranquillamente.

Marco si sacrificherà per amore di Stefania rinunciando alla partenza . Armando e Alfredo tenteranno di convincere Clara a partecipare alla gara in bicicletta. Adelaide deciderà di far ritorno al Circolo, intanto Ludovica le farà recapitare una missiva per informala del suo arrivo a Milano.

Marcello sarà all'oscuro di tutto e inaspettatamente incontrerà Ludovica, rimanendone stupito.

Barbieri scoprirà inoltre che la zia di Marco non l'ha voluto informare sull'arrivo di Brancia in città. Stefania e Marco prenderanno una decisione definitiva sulla loro partenza: saranno pronti ad andare a Washington. Moreau tirerà le somme su quanto accaduto dopo la sua offerta di aiuto a Ezio, per questo motivo gli dirà che non potrà più aiutarlo, visti i problemi che la cosa potrebbe causare. Il papà di Stefania rimarrà deluso dalla notizia.