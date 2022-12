Le puntate di Terra Amara continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Le nuove anticipazioni svelano che Zuleyha perderà completamente il controllo aggredendo Demir, che si troverà a combattere per la vita. Per lei si apriranno le porte della prigione e una carambola di eventi la metteranno in grande difficoltà. Nel frattempo Yilmaz ripudierà la neo sposa Mujgan, dopo aver scoperto una verità scottante.

Anticipazioni di Terra Amara: Zuleyha finisce in prigione

Senza poter vedere suo figlio e trattata con il solito disprezzo, Zuleyha perderà la testa e colpirà Demir, facendolo finire in sala operatoria.

Successivamente Zuleyha verrà arrestata e riceverà la visita del procuratore Jülide che, appresa la sua triste storia, deciderà di aiutarla per ottenere uno sconto di pena.

Demir combatterà tra la vita e la morte in sala operatoria. Quando alla tenuta si verrà a sapere che cosa è accaduto, Hünkar si sentirà responsabile e cercherà un modo per risolvere le cose.

Yilmaz, saputo dell'arresto della sua amata, si presenterà al cancello del tribunale, ma non si accorgerà che la moglie Mujgan lo ha seguito, e lo sta osservando da lontano con grande rabbia e disperazione.

La povera Mujan racconterà quanto ha visto a Behice, che finalmente le farà aprire gli occhi su Yilmaz: non l'ha mai amata e l'ha sposata solo nel vano tentativo di dimenticare Zuleyha.

Le due donne si metteranno d'accordo per eliminare per sempre la donna che sta rovinando le loro vite.

Yilmaz confessa il suo amore a Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Continuando con le anticipazioni della soap, Yilmaz confesserà a Zuleyha il suo amore, promettendole di fare di tutto per liberarla dalla prigione. Perché ciò accada, è indispensabile che Demir sopravviva all'operazione.

Sabahattin informa Hünkar e Fekeli che l'intervento di Demir è andato a buon fine, anche se l'uomo è ancora in condizioni molto critiche e che potrebbe riportare gravi conseguenze nel caso in cui si risvegli.

Yilmaz chiede il divorzio a Mujgan nelle nuove puntate di Terra Amara

Dopo la prima difficile notte trascorsa in carcere, Züleyha non farà altro che pensare alle parole d'amore di Yilmaz e così troverà pace nel suo cuore, nonostante sia costretta a stare in un'angusta cella.

All'alba, dopo aver vagato da solo per riflettere, Yilmaz tornerà alla tenuta per dare una comunicazione molto importante alla moglie, che verrà spiazzata: "Sto per chiedere il divorzio, sono venuto a dirtelo".

Behice sarà presente alla scena e non potrà che supplicare, insieme a Mujgan, che Yilmaz cambi idea. Non ci sarà nulla da fare e le due si convinceranno sempre di più che per risolvere la situazione, una volta per tutte, è necessario eliminare Zuleyha,