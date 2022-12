Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della 3^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir interromperà la fuga della moglie con Yilmaz e porterà la consorte a casa di Sevda. Intanto il figlioccio di Fekeli crederà che Hunkar li abbia traditi e correrà alla tenuta puntandole un'arma contro.

Hunkar aiuta Zuleyha e Yilmaz a fuggire da Cukurova

La matrona, dopo aver rinnegato il figlio, deciderà di aiutare la nuora e il suo ex fidanzato a scappare via insieme ai loro bambini. La mamma di Demir si renderà conto del grave errore commesso nei confronti dei due ragazzi e vorrà provare a rimediare offrendo loro il suo appoggio.

Questa volta Hunkar non si opporrà e, non appena capirà che i due vogliono costruire il loro futuro insieme, li lascerà liberi di andare. Yilmaz, inizialmente, sarà diffidente, ma poi si convincerà che la suocera della sua amata sia davvero cambiata. A tal proposito scatterà delle foto ricordo per lei per farle sentire meno la mancanza dei nipoti una volta che si saranno allontanati dalla Turchia.

Demir interrompe la fuga della moglie e la porta a casa di Sevda

Intanto l'imprenditore Yaman, avvertito da Sermin, che vedrà la moglie del cugino in macchina con i bambini, la aspetterà proprio nel bel mezzo della strada che l'ex sarta dovrà percorrere. Demir la fermerà e, vedendo le valigie, capirà che la donna stava per fuggire via con Yilmaz.

Sarà così che la porterà a casa dell'amante del suo defunto padre, dove lui adesso è ospite, e le vieterà di lasciare Cukurova insieme ai suoi figli. Il figlio di Hunkar sarà furioso e non ascolterà alcun tipo di giustificazione, non appena Sevda, però, si intrometterà in difesa di Zuleyha, farà un passo indietro e scoppierà a piangere deluso.

Yilmaz crede che Hunkar lo abbia tradito e corre da lei per vendicarsi

Nel frattempo Yilmaz, che stava aspettando l'ex fidanzata insieme al piccolo Kerem Ali, capirà che la ragazza non andrà all'appuntamento e penserà che dietro ci sia lo zampino di Hunkar. A quel punto, quindi, porterà il figlio a casa e si recherà alla tenuta armato e con l'intenzione di sbarazzarsi della matrona.

Il figlio di Fekeli irromperà nella villa, punterà l'arma contro la mamma di Demir e la farà salire in macchina. A nulla serviranno le suppliche di Hunkar, la quale proverà a fargli capire che non è stata lei ad avvisare il figlio.

Yilmaz chiude Hunkar in una stalla e appicca il fuoco

Deluso e arrabbiato per non essere riuscito a fuggire con Zuleyha, Yilmaz continuerà a incolpare la matrona e minaccerà di ucciderla bruciandola viva. Il marito di Mujgan, infatti, porterà la donna in una stalla abbandonata, cospargerà la paglia di benzina e appiccherà il fuoco. Poco prima dell'arrivo del padrino, avvertito da Gulten, poi, aprirà la porta e la farà uscire restando convinto che sia lei la colpevole della sua infelicità.