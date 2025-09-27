Le anticipazioni sul doppio episodio de La Forza di una donna, in programma il 4 ottobre, rivelano che Sarp giungerà in quartiere per recarsi a casa di Bahar. Cesmeli, nel mentre, ignara della visita che sta per ricevere da suo marito, si appresterà ad affrontare la sua famiglia che ha chiesto lei un confronto.

Sarp rivede sua moglie Bahar

Bahar si riunisce intorno alla famiglia che le ha annunciato di doverle parlare. Proprio in quel momento, però, qualcuno busserà alla porta. Sarp è lì, davanti a lei. Bahar resterà sconvolta dinanzi alla visita a sorpresa di suo marito.

L’uomo, consapevole del pericolo imminente, non potrà fermarsi: prenderà le mani di Bahar e, con la voce rotta dal pianto, le prometterà che tornerà presto per rivelarle tutta la verità. Inoltre le chiederà di non fidarsi di nessuno fino al suo ritorno e di proteggere i bambini ad ogni costo.

Bahar, disperata, lo supplicherà di restare e chiederà lui dove stia andando, ma Sarp scuoterà la testa: la sua presenza aumenterebbe il rischio per la famiglia. Prometterà solo di tornare presto, ma non aggiungerà altro.

In quel momento, Doruk si sveglierà e riconoscerà suo padre. Il piccolo si avvicinerà a Sarp, accarezzandogli il volto, e lui lo abbraccerà in silenzio. Nonostante le suppliche di Bahar, Sarp si vedrà costretto ad allontanarsi.

Arif osserverà tutto da lontano. Intanto, Bahar correrà disperata per le scale, ma sarà troppo tardi: l’auto di Sarp è già partita. Nisan scoppierà in lacrime tra le braccia di sua madre. Bahar stringerà i suoi bambini in un lungo abbraccio, promettendo loro che non li lascerà mai.

Sirin chiede a Piril le foto di lei e Sarp

Mentre Sarp cercherà di mettere in sicurezza la famiglia, Sirin accecata dalla rabbia contatterà Suat. La scoperta della visita di Sarp a Bahar scatenerà accuse e sospetti: Munìr, secondo Suat, avrebbe potuto impedire l’incontro, ma Sirin insinuerà che fosse tutto calcolato. La tensione aumenterà con la questione delle foto scattate insieme a Sarp: Sirin vorrà impossessarsene al più presto per ricattare il marito di sua sorella, ma Piril si rifiuterà di dargliele.

Intanto, Hatice crollerà tra le braccia di Enver, devastata dal dolore, mentre Arif, con lo sguardo basso, inviterà Yeliz a guardare in che condizioni Sarp ha lasciato Bahar e i bambini, che da ore non smettono di piangere. I bambini si stringeranno a Bahar, che proverà a tranquillizzarli. Cesmeli ripenserà all'incontro con Sarp, e cercherà di scoprire il motivo per il quale abbia deciso di andarsene poco dopo avergli fatto visita.

Sarp nel frattempo, si muoverà in città con Munir, preoccupato per la sicurezza dei suoi cari e determinato a trovare un rifugio sicuro per tutti i componenti della sua famiglia.

La serie ridotta nel pomeriggio

A partire da lunedì 29 settembre, La forza di una donna andrà in onda poco prima della messa in onda del daytime di Amici. La serie turca, che sta suscitando grande interesse, perderà qualche minuto di programmazione per lasciare più spazio al talent di Maria De Filippi.