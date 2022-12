Dopo che l'ex cavaliere Jean Pierre ha criticato Ida e Riccardo, anche un'altra ex partecipante di Uomini e donne ha espresso la propria opinione alla rivista Nuovo. Intervistata sui personaggi più discussi del Trono Over, Isabella Ricci ha criticato la "coppia" e chi continua a dargli spazio in studio. L'ex dama, però, ha punzecchiato anche Gemma Galgani, alla quale ha consigliato di iscriversi ad un sito d'incontri per sperare ancora di trovare l'anima gemella che insegue in tv da tanti anni.

Le frecciatine della protagonista di U&D

Come accade spesso con Giorgio Manetti, anche Isabella Ricci viene contattata dai giornalisti per commentare ciò che accade a U&D da quando lei non è più nel cast.

In questi giorni, ad esempio, l'ex dama del Trono Over è stata interpellata su due dinamiche centrali del dating-show: la partecipazione più che decennale di Gemma e i continui litigi tra Ida e Riccardo.

Sugli ex fidanzati che non fanno altro che discutere e rinfacciarsi vecchie problematiche di coppia, la donna ha detto che non si spiega come mai gli venga ancora concesso così tanto spazio, a volte intere puntate.

"Forse ne continuano a parlare per gli ascolti, ma io la trovo una gran rottura di scatole", ha fatto sapere l'ex protagonista del format Mediaset in una recente intervista.

Nonostante i due contribuiscano al successo della trasmissione, Isabella sposa il pensiero di tutti quegli spettatori che si dicono stufi di assistere sempre ai soliti siparietti da anni, soprattutto perché non portano mai a nulla.

Il suggerimento all'ex antagonista di U&D

Isabella ha lasciato intendere che della "coppia" quello che tollera meno è Riccardo, anche perché poco dopo ha aggiunto: "Penso sia una perdita di tempo sia per Ida che per i telespettatori, lui è insopportabile".

L'ex dama di U&D, dunque, giustifica in qualche modo Platano ma non Guarnieri, che da anni gira intorno ad un problema senza mai neppure avvicinarsi ad una valida soluzione.

I commenti di Ricci su quelli che i fan hanno ribattezzato "idardi", però, non sono proprio in linea con le ultime puntate del dating-show che sono andate in onda.

Da una settimana, infatti, la parrucchiera ha lasciato il programma insieme ad Alessandro Vicinanza, l'unico capace di farle accantonare l'ex fidanzato dopo uni infinito tira e molla.

I due, inoltre, domenica 4 dicembre saranno ospiti di Silva Toffanin: è Verissimo il format scelto da Ida per la sua prima intervista tv dopo l'addio al Trono Over.

L'opinione sull'ex 'regina' di U&D Over

Nell'intervista che è stata pubblicata in questi giorni, Isabella ha parlato anche della collega di parterre con la quale ha "rivaleggiato" per mesi prima di fidanzarsi con Fabio Montovani.

Quando le è stato chiesto un parere sulle sfortune amorose nelle quali incappa Gemma da oltre 13 anni, Ricci ha detto: "Credo che se non trova l'amore, è perché non ha occhi per vederlo o perché non vuole incontrarlo davvero".

La vera e propria frecciatina velenosa a Galgani, però, l'ex dama del Trono Over l'ha lanciata quando ha aggiunto: "Le consiglio di provare a cercare un uomo sui siti d'incontri, almeno può ottimizzare il tempo che passa tra Roma e Torino".

Come gli spettatori di U&D hanno notato da mesi, la 72enne non è più al centro delle dinamiche del dating-show: le brevi frequentazioni che Gemma ha con i cavalieri del cast, spesso e volentieri passano in sordina o comunque vengono raccontate alla lontana.

Maria De Filippi, infatti, nelle ultime due stagioni ha puntato soprattutto su Ida e sui suoi amori tormentati, ma neppure ora che Platano ha lasciato il programma la conduttrice è tornata ad occuparsi seriamente di Galgani.