L'ex dama di Uomini e donne Isabella Ricci non ha usato parole tenere verso Gemma Galgani come aveva fatto con Ida e Riccardo. In un'intervista rilasciata a Nuovo, Isabella non solo ha dichiarato che la dama torinese non ascolta i consigli di nessuno, ma addirittura che abbia buttato via la sua vita. Isabella le ha pure consigliato di cercare l'uomo giusto sui siti di incontri. Insomma, parole al veleno, che testimoniano come i rapporti tra le due donne, continuino ad essere tesi.

Isabella spara a zero su Gemma: 'Non accetta consigli da nessuno'

Isabella Ricci, come tutti sanno, ha trovato l'amore proprio a Uomini e donne. È passato un anno da quando è uscita dal programma di Maria De Filippi con Fabio Mantovani, diventato poi suo marito lo scorso maggio. La coppia attualmente, sta trascorrendo del tempo nella loro casa di Dubai. Insomma, tra Isabella e il marito, tutto procede a gonfie vele. L'ex dama non dimentica la sua avventura a Uomini e donne. In particolare, ricorda bene gli attacchi ricevuti da Gemma Galgani, con la quale il rapporto non è mai stato idilliaco. Isabella ha colto l'occasione di un'intervista rilasciata a Nuovo, per sparare a zero sulla sua nemica.

Innanzitutto, ha dichiarato di non volerle dare nessun suggerimento per contrastare lo scorrere degli anni e le rughe. Il motivo è semplice: "Lei non accetta consigli da nessuno".

L`Ex U&D Isabella Ricci stronca Gemma

Isabella ha affondato ancor di più il colpo, nel momento in cui ha confessato che, a suo parere, Gemma avrebbe buttato via la vita.

Secondo il pensiero dell'ex dama, Gemma se solo avesse voluto, avrebbe potuto portare avanti la storia con Giorgio Manetti lontano dalle telecamere. Invece, ha preferito rimanere sotto la luce dei riflettori, restando nel programma. I toni utilizzati da Isabella non sembrano essere affatto concilianti o lusinghieri. È chiaro che continui a non apprezzare affatto la dama di Torino.

Isabella su Gemma: 'Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti d’incontri'

Le frecciate verso la 72enne torinese non sono finite qui. La moglie di Fabio Mantovani ha colto l'occasione per dire la sua sul perché Gemma non abbia ancora trovato l'amore a Uomini e donne. Il motivo pare essere semplice, almeno secondo il pensiero di Isabella. Secondo lei infatti, Galgani non ha occhi per vedere l'amore, forse perché non lo vuole davvero incontrare. Ed ecco arrivare la nuova stroncatura: "Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti d’incontri". Cosa ne penserà la dama torinese di queste dichiarazioni? Di certo non le faranno piacere, visto e considerato, che tra lei e Isabella, ci sono sempre state scintille. Bisognerà attendere per sapere se arriverà una replica.