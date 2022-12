Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Un altro domani', incentrata sulla vita e gli amori di una giovane ragazza di nome Carmen nella Guinea degli anni '50. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 23 dicembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo di Olga in paese, sulla riluttanza di Erik nel rivedere la madre, sul licenziamento di Elena, sull'incontro fra Carmen e Kiros, sulla decisione di Angel di lasciare Ines e sulle indagini di Patricia in azienda.

Tirso aiuta Olga

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Ribero, Cloe ed Erik avranno un chiarimento. Grazie al confronto con i due amici, Erik deciderà di rimanere a vivere insieme a Tirso. Più tardi, si presenterà in hotel la madre del giovane, Olga, che chiederà a Tirso di aiutarla a recuperare il rapporto con il figlio. L'albergatore acconsentirà e chiederà ad Erik di incontrare la madre, ma il giovane si rifiuterà categoricamente. Inoltre, Erik si scaglierà contro Tirso, colpevole ai suoi occhi di averlo tradito. Julia informerà la sua squadra di lavoro di aver deciso di licenziare Elena perché il clima che si era creato ultimamente nell'ebanisteria non era più facile da gestire.

La decisione della giovane, però, creerà diversi malumori fra i suoi dipendenti. Nel frattempo, Elena sarà disperata all'idea di doversi trovare un nuovo lavoro. Per sopperire all'assenza di Elena all'ebanisteria, Julia assegnerà a Sergio tutti i compiti che aveva l'amica, caricandolo di lavoro.

Kiros salva Victor

In Guinea, Carmen sarà sempre più vicina alla sua partenza e approfitterà del poco tempo che le rimane per riflettere se la scelta presa è quella giusta o no.

Nel frattempo, Victor ricomincerà a bere molto tanto da arrivare a perdere l'auto controllo. Per sua fortuna nei paraggi si troverà Kiros che riuscirà a trarlo in salvo. Costretta dal marito, Ines dovrà affrontare le conseguenze dovute ad alcune sue azioni commesse in passato. Carmen avrà modo di incontrare Kiros e gli confesserà di averlo respinto soltanto per paura che gli potessero fare del male.

La giovane poi si ritroverà a parlare con Mabale per poi decidere di rimandare la partenza. Non riuscendo a riprendersi, Ines si convincerà che, dietro il suo malessere, possa esserci lo zampino di Patricia: pregherà Enoa di controllarla. Nel frattempo, Angel andrà a trovare Alicia e le racconterà di aver chiuso la sua relazione con Ines.

Carmen decide di non partire

Francisco tenterà in tutti i modi di fare riappacificare Carmen e Victor ma non ci riuscirà. Enoa riuscirà a convincere Carmen ad ascoltare le spiegazioni di Victor. Patricia tenterà di scoprire se il tenente Selvante fosse coinvolto o no nella perquisizione alla fabbrica. Ines proseguirà nella sua volontà di non mangiare, convinta al cento per cento che in casa stiano cercando di avvelenarla.

La guardia coloniale esprimerà molti sospetti nei confronti della fabbrica, inducendo Patricia a decidere di iniziare una serie di indagini per scoprire chi sia stato a raccontare delle armi nascoste all'interno delle casse dell'azienda. Victor non riuscirà a gestire la malattia della madre e non sapendo cosa fare si ritroverà a confidarsi soltanto con Enoa che è l'unica che si sta prendendo cura di Ines. Carmen informerà Linda di aver deciso di rimanere in Guinea e di non partire.