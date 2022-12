Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta il tormentato e doloroso amore fra Brooke Logan e Ridge Forrester. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 24 dicembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'astio di Liam e Brooke nei confronti di Deacon, sul trasferimento di quest'ultimo a casa di Sheila, sul confronto fra Steffy e Finn, sull'indignazione di Ridge e Katie per la remissività di Eric nei confronti del tradimento della moglie.

Brooke cerca di convincere Hope

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Liam e Brooke tenteranno di convincere Hope a rinunciare alla presenza di Deacon nella sua vita, colpevole di essere uscito da poco di galera. La giovane, però, non accetterà i consigli dei suoi famigliari preferendo prendere una decisione in piena libertà. Nonostante ciò, Liam proseguirà a metterla in guardia nei confronti del padre senza sapere che, nello stesso momento, anche Steffy sta facendo la stessa cosa con Finn. La sorella di Thomas, infatti, racconterà al marito tutta la torbida storia intercorsa fra Sheila e la sua famiglia nella speranza che il giovane possa comprendere quanto sia cattiva la madre. Nel frattempo, Sheila riuscirà a convincere Deacon a trasferirsi a casa sua per sopperire ai suoi problemi finanziari.

In questo modo, la dark lady cercherà di assicurarsi un alleato per riconquistare l'affetto dei propri figli. Dopo essersi trasferito da Sheila, Deacon si recherà alla Forrester nel tentativo di parlare nuovamente con Hope per cercare di riallacciare un rapporto con lei. In ufficio, però, avrà modo di scontrarsi con Liam che intimerà al padre di Hope di andarsene dall'azienda.

A quel punto, l'uomo rientrerà a casa e racconterà all'accaduto a Sheila, confidandole che forse è meglio allontanarsi dai propri figli e lasciarli in pace. Sheila non accetterà assolutamente di arrendersi, giurando di voler ottenere a tutti i costi ciò che vuole.

Eric rassicura Ridge

Thomas deciderà di comprarsi una nuova casa e subaffittare la sua a Paris.

L'affare della nuova casa, però, non andrà in porto e costringerà Thomas a restare nella sua attuale abitazione. Avendo già stipulato un contratto con Paris le chiederà comunque di rimanere a vivere con lui. La giovane accetterà anche se sarà molto restia a farlo. Ridge discuterà con Quinn e Carter cercando di convincerli sul fatto che hanno sbagliato ad accettare l'accordo con Eric. Nel frattempo, Katie andrà a trovare Forrester senior, cercando di fargli capire che quello che ha fatto è inammissibile in ogni famiglia, soprattutto perché ha incoraggiato Quinn nel proseguire la sua relazione extraconiugale con Carter. Finita la sua discussione con Katie, Eric dovrà affrontare nuovamente un confronto con il figlio che continuerà a ripetergli che la soluzione presa è stata la più sbagliata per lui. A quel punto, Eric Forrester rassicurerà Ridge, dicendogli che, in quel momento, Quinn si trova da Carter per concludere la sua relazione con lui.