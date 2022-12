Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse nel corso del mese di gennaio su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per l'atteso ritorno in scena di Elena Giordano, interpretata dall'attrice Valentina Pace.

Un ritorno che non passerà inosservato, dato che donna rimetterà piede a Napoli per intervenire su una questione delicata, e al tempo stesso urgente, che avrà come protagonista la figlia Alice.

Alice e Nunzio ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole gennaio

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole di gennaio 2023 rivelano che il rapporto tra Nunzio e Alice prenderà una piega del tutto inaspettata.

Le cose tra i due si metteranno male, soprattutto dopo che Alice non riuscirà ad accettare il fatto che Nunzio l'abbia "scaricata", decidendo di riprendere in mano le redini della sua relazione con Chiara Petrone.

La situazione ben presto sfuggirà di mano a Chiara e prenderà una piega del tutto inaspettata, al punto che i toni di questa intricata faccenda si alzeranno parecchio.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole del prossimo gennaio 2023 rivelano che in questa intricata situazione si inserirà il ritorno in scena di Elena Giordano.

Il ritorno di Elena per Alice: anticipazioni Un posto al sole gennaio

Da un po' di tempo si vociferava di un suo possibile ritorno nel cast della soap opera e finalmente è arrivata la conferma ufficiale.

Valentina Pace ha già girato un bel po' di nuovi episodi della soap, che saranno in onda nelle prime settimane del nuovo anno.

Eppure il rientro in scena di Elena non avverrà in un clima di festa, ma sarà legato a una questione da affrontare con estrema urgenza.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che tale situazione vedrà come protagonista proprio Alice, la quale rischierà di mettersi nei guai facendo un passo più lungo della gamba.

Elena torna per sua figlia Alice: anticipazioni Un posto al sole gennaio

Alice sarà implicata in una nuova vicenda forte che segnerà il ritorno in scena di sua mamma, pronta a prendere in mano le redini della situazione e ad intervenire con estrema urgenza.

Ma cosa succederà di così grave, al punto che la figlia di Marina si ritrovi costretta a dover agire in prima persona per sua figlia?

In attesa di scoprire ulteriori sviluppi su questa nuova intricata vicenda, che terrà banco nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole del 2023, le anticipazioni rivelano che tutto questo porterà anche a un conflitto tra Elena e la sua amica storica Angela.

Elena e Angela si ritroveranno ai ferri corti, e nel rivedersi avranno più imbarazzo che piacere.