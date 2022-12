Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Durante le puntate che andranno in onda dal 2 al 6 gennaio si susseguiranno diversi colpi di scena. Cerruti riuscirà a scoprire la vera identità di Bufalotto.

Clara, in merito alla vicenda dei gioielli, sarà divisa tra le versioni di Diego e Alberto. Nunzio farà fatica a superare la crisi con Chiara, e questa situazione spingerà Alice a prendere una decisione inattesa. Micaela comincerà a mostrare un certo interesse per Samuel, mentre per Viola arriverà il momento di capire cosa prova davvero per Damiano.

Nunzio e la sua doppia vita

Alice, convinta che sia lei la causa della lontananza tra Nunzio e Chiara, rischierà di far scoprire la loro relazione clandestina. Grazie alla cena di Capodanno organizzata da Mariella, Cerruti avrà modo di trascorrere del tempo con Castrese, ignaro del fatto che questi sia Bufalotto.

Alberto Palladini scoprirà che Niko sta aiutando Lia ad indagare sulla sparizione dei gioielli che, secondo la versione della donna, appartengono alla sua famiglia. Lia stessa inizierà a manipolare Diego affinché la aiuti ad impossessarsi del tesoro.

Nunzio, dopo aver rischiato ancora una volta di essere scoperto dalla fidanzata, deciderà di avere un confronto definitivo con Pergolesi.

Per Salvatore arriverà il momento della verità: scoprirà che Castrese e Bufalotto sono la stessa persona.

L'indecisione di Viola

Proprio nel momento in cui il rapporto con Eugenio sembra ormai giunto al capolinea, per Viola arriverà il momento di capire cosa sta succedendo ai suoi sentimenti, e di provare a capire da dove derivi l'attrazione che sta iniziando a provare per Damiano.

Clara dovrà scegliere se credere alla versione di Diego o a quella del suo compagno in merito al ritrovamento dei gioielli a Palazzo Palladini.

Dopo la decisione di Chiara di volerlo lasciare libero di vivere la sua vita, Nunzio comincerà a fare fatica ad accettare la nuova separazione dalla fidanzata. Alice approfitterà del momento di difficoltà per farsi largo nella vita dello chef del caffè Vulcano.

Arriverà un momento di crisi anche per Viola che, gradualmente, comincerà a convincersi che Damiano le piace sul serio. Micaela invece inizierà ad interessarsi a Samuel.

Alice a sopresa prenderà una drastica decisione che alimenterà le preoccupazioni di Marina. Rosa riceverà una brutta notizia nel momento in cui Viola e Damiano saranno in attesa dell'esito delle indagini sui giocattoli prodotti nella fabbrica in cui lavora la madre di Manuel.