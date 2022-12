Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 26 al 30 dicembre, verranno svelati nuovi retroscena sul personaggio di Lia Longhi. A quanto pare la misteriosa cameriera di casa Ferri, non ha detto tutta la verità finora e presto gli spettatori scopriranno qualcosa in più in merito al suo passato. La ragazza, inoltre, dinanzi all'impossibilità di riappropriarsi dei gioielli per vie legali, potrebbe decidere di ricorrere a metodi molto meno ortodossi. Secondo una teoria infatti potrebbe entrare in casa di Alberto per riprenderseli.

Intanto Renato sarà molto preoccupato per Niko, mentre Giulia cercherà di stare il più vicino possibile a Bianca.

Viola rivelerà ad Angela di trovarsi a disagio a causa dell'eccessiva vicinanza di Damiano.

Un posto al sole: Alberto Palladini spende i soldi del tesoro

Nei prossimi episodi di Upas, Alberto (Maurizio Aiello) spenderà parte dei soldi ricavati dalla vendita dei gioielli, per motivi futili. L'avvocato Palladini, dopo avere acquistato l'auto di Niko, deciderà anche di trascorrere una costosa settimana bianca assieme a Clara (Imma Pirone).

Lia (Giuliana Vigogna), notando che Alberto sta sperperando molto denaro, deciderà di correre ai ripari e stavolta potrà contare anche sull'aiuto di Diego.

Il piano di Lia per recuperare i gioielli

Dopo avere appurato assieme a Diego (Francesco Vitiello) che risulterebbe quasi impossibile potere accampare diritti su quei gioielli, Lia deciderà di ricorrere a un piano molto diverso.

Le anticipazioni svelano che la ragazza nasconde qualcosa di oscuro legato al suo passato, ma non rivelano cosa, né spiegano le sue intenzioni. Le trame forniscono però un indizio molto interessante che potrebbe chiarire quello che succederà. A quanto pare Alberto e Clara, al ritorno dalla settimana bianca, noteranno qualcosa di insolito nella loro abitazione.

Lecito supporre che Lia, dopo aver capito di non poter agire per vie legali, possa aver deciso di introdursi in casa di Alberto Palladini per riappropriarsi dei gioielli. Se questo venisse confermato, la teoria che la cameriera possa essere una ladra o una truffatrice acquisterebbe sempre più consistenza.

Un posto al sole, anticipazioni 26-30 dicembre: Giulia e Renato sono preoccupato

Nelle puntate in onda dal 26 al 30 dicembre Renato (Marzio Honorato), sarà molto preoccupato per Niko (Luca Turco) e deciderà così di chiedere un consiglio a Filippo (Michelangelo Tommaso). Nel frattempo Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) deciderà di portare Bianca (Sofia Piccirillo) ad incontrare qualcuno di speciale, per tirarla su di morale.

Viola (Ilenia Lazzarin), a disagio per l'eccessiva vicinanza di Damiano (Luigi Miele), deciderà di confrontarsi con la sua amica Angela (Claudia Ruffo).