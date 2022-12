Quella che va dal 12 al 16 dicembre sarà una settimana ricca di emozioni per tutti coloro che ogni giorno seguono le vicende di Un posto al sole. Si parlerà soprattutto di Antonello, che chiederà aiuto a Bianca per la questione della challenge. La ragazzina, che prova anche dei sentimenti per l'amico, deciderà di non lasciarlo da solo. La famiglia Boschi però sarà in ansia per questa decisione della figlia, visto che temeranno che questa possa mettersi nei guai proprio a causa di Antonello. Damiano poi sarà grato con Viola, che lo ha avvisato in merito ai problemi del figlio.

Nunzio interessato ad Alice, Damiano ringrazia Viola

Nel corso della settimana si parlerà ancora di Nunzio, sempre più deluso da Chiara e sempre più vicino e interessato ad Alice. Ma si parlerà ancora della vicenda riguardante Alberto, che continuerà a cercare di trovare a chi appartengono i tesori che ha trovato nascosti nel seminterrato, argomento che ormai tiene banco da diverse settimane.

Si proseguirà con Lia, che scoprirà finalmente chi ha rubato il tesoro, questo la porterà ad avere uno stato d'animo decisamente nervoso, che potrebbe ancora ostacolarla sul lavoro e nella vita privata. Nel frattempo, a casa di Manuel si vedrà uno scontro-confronto tra Viola e Rosa, con la prima molto gelosa della seconda, verso cui inizierà a provare anche un senso di assoluta rivalsa.

Lia sarà certa di aver scoperto chi ha rubato il tesoro, ma nel frattempo vivrà dei momenti di assoluta tensione con il suo Diego: il loro rapporto nelle ultime settimane sembra vacillare. In attesa di scoprire come finirà questa situazione, si darà spazio ad Ornella e Raffaele, che avranno modo di commentare (e criticare) la scelta di Viola ed Eugenio di separarsi.

E proprio nei riguardi di Viola sembrerà essere molto riconoscente Damiano, visto che la donna lo informerà dei problemi che ha il figlio.

Michele sorprende Silvia, Bianca aiuta Antonello

Spazio poi alla storia che riguarda Antonello, il quale capirà che le ha azioni che ha commesso prima o poi si rifaranno su di lui, anche se la speranza sarà sempre quella di passarla liscia.

Così chiederà l'aiuto di Bianca. Questo però getterà nello sconforto Franco ed Angela, preoccupati per le sorti della ragazzina. Nel frattempo Alice e Nunzio sembreranno essere più intimi, e questo anche a causa dei problemi dell'uomo con Chiara. Non è da escludere che nel prossimo futuro possa nascere qualcosa di serio tra loro.

Qualcosa potrebbe nascere anche tra Bice e il cugino di campagna della determinata Mariella. La stessa che ancora continuerà a fare la guerra alle Cirillo, ormai sue nemiche. Spazio anche a Sasà, che si occuperà del contatto misterioso con cui sta chattando, forse potrebbe scoprire chi si nasconde dietro lo schermo.

Sul finire della settimana verrà dato spazio a Bianca, che come detto verrà contattata da Antonello, che le chiederà aiuto.

Lei non vorrà lasciarlo allo sbando, visto anche i sentimenti che prova, quindi cercherà di aiutarlo. I genitori però non saranno d'accordo, preoccupati del fatto che la giovane possa mettersi nei guai per colpa di Antonello. Finale con sorpresa per Rossella e Silvia, da parte di Michele, che deciderà di fare un gesto (ancora ignoto) nei loro riguardi in vista del Natale.