Le nuove anticipazioni di Uomini e donne 2022 rivelano cosa succederà nelle puntate che torneranno in onda da lunedì 12 dicembre. L'atmosfera è triste dopo la notizia della morte di Paola, uno degli ex volti del pubblico parlante del programma più amati.

Si riparte dalla seconda e dalla terza parte della puntata di giovedì, con il racconto di Ida e Riccardo e il finto malore di Pinuccia che, a quanto pare, le sarebbe costato molto caro.

Nei prossimi appuntamenti, ci sarà poi un colpo di scena che riguarda proprio Riccardo, che avrà un ripensamento dell'ultimo minuto con Gloria.

Pinuccia non tornerà più: Uomini e Donne nuove anticipazioni

Nel dettaglio le nuove anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Pinuccia inscenerà un malore dopo un litigio molto acceso con Tina, ma che questa volta le conseguenze saranno importanti.

Già nelle successive registrazioni, si era notata l'assenza di Pinuccia, cosa che aveva fatto insospettire i fan. Un'indiscrezione che arriva da Pugnaloni confermerebbe l'addio della dama al Trono over.

Ebbene sì perché Maria De Filippi, costretta a intervenire per poi scoprire che si è trattato di un teatrino, pare si sia arrabbiata talmente tanto con Pinuccia da non volerla più nel parterre.

Riccardo rivuole Gloria: anticipazioni Uomini e donne

Nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne Riccardo dirà di essere uscito con Gloria ma di aver troncato la relazione nonostante abbia passato una notte con lei.

In studio il pubblico sarà certo che la reale motivazione di questa decisione sia legata al fatto che Riccardo ami ancora Ida e che non riesca a dimenticarla.

Tuttavia, nel corso dell'ultima registrazione del 9 dicembre Riccardo è tornato sui suoi passi, ormai certo di non avere più alcuna possibilità con la ex Ida, felice con Alessandro e decisa a non tornare indietro come in tante altre occasioni.

Gloria rifiuta Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Nel corso dell'ultima registrazione, come è stato segnalato da Lorenzo Pugnaloni, Riccardo ha voluto dare una seconda possibilità alla sua frequentazione con Gloria.

Riccardo è andato addirittura sotto casa della dama, sperando di fare breccia nel suo cuore e farsi così perdonare per la decisione di qualche tempo fa di troncare la storia.

Nonostante le buone intenzioni di Riccardo, Gloria non si è presentata davanti a lui, dicendo di non voler essere considerata il rimpiazzo di nessuno (ovviamente riferendosi a Ida) e tantomeno una bandierina da muovere in base a come gira il vento.

Dunque, un bel due di picche per Riccardo Guarnieri, che vedremo nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5.