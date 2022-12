Lutto a Uomini e donne che perde uno tra i volti più amati del programma: Paola D'Andrea è morta e l'annuncio è arrivato sui social. Paola è stata presente nel parterre del programma per diversi anni come pubblico parlante ed era amata sia dalla redazione che dal pubblico da casa per la sua schiettezza e sincerità.

Paola D'Andrea di Uomini e Donne è morta

Nelle stagioni passate di Uomini e donne, Maria De Filippi aveva deciso di scegliere la formula del pubblico parlante. Diversi i volti che sono entrati nel cuore dei telespettatori e, tra questi, vi è senza dubbio la bionda Paola, sempre sul pezzo e decisa nel dare i suoi pareri sui protagonisti sia del trono over che classico.

La famiglia di Uomini e donne è in lutto per la prematura scomparsa di Paola, che era particolarmente 'temuta' dai tronisti, dal momento che non lesinava commenti anche piuttosto pungenti ma sempre apprezzati dal pubblico.

La notizia della morte di Paola D'Andrea è arrivata con un post Instagram pubblicato sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, ma a dare per prima l'annuncio è stata un'amica della donna.

Sui social l'annuncio della morte di Paola, ex protagonista di Uomini e donne

Oltre al post di Pugnaloni, che ha invitato a commentare con un cuore la notizia, è stata Rosa Chiarelli ad annunciare la scomparsa dell'amica Paola. Anche Rosa faceva parte del pubblico parlante del programma.

Rosa ha voluto pubblicare una foto nella quale è ritratta con Paola D'Andrea, in un momento felice della loro amicizia. Un semplice messaggio accompagna il post: ''Ciao amica mia'', senza specificare cosa fosse successo. A chiedere spiegazioni è stato un utente e Rosa gli ha risposto che la sua amica Paola si è spenta.

Immediatamente sono arrivati sui social tanti messaggi di cordoglio per l'ex volto di Uomini e Donne, sia da parte degli spettatori che dei colleghi e personaggi dello spettacolo, ancora increduli davanti a questa triste notizia.

Paola di Uomini e Donne stroncata da un brutto male

Pare che Paola sia morta a causa di una malattia, ma non si hanno notizie ufficiali, visto che è la spiegazione che ha dato l'amica nel suo post.

I telespettatori si ricorderanno di certo Paola D'Andrea, che scelse di andare nel programma di Maria De Filippi per dare le sue pungenti opinioni, certa di movimentare le acque.

La decisione di partecipare al dating le arrivò un giorno, per caso, seduta sul divano. Da allora, per 15 anni, ha fatto parte del pubblico parlante, dicendo di voler essere pungente ma solo per far emergere il meglio dai ragazzi e dai protagonisti delle varie edizioni.