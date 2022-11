Risalgono a circa due giorni fa le anticipazioni dell'ultima puntata di Uomini e donne che è stata registrata. Martedì 22 novembre, infatti, il cast si è ritrovato agli Elios per le uniche riprese in programma per questa settimana. Uno dei momenti più chiacchierati, è stata l'ennesima litigata tra Tina e Pinuccia: durante la discussione, la dama si è sdraiata per terra e ha finto di perdere i sensi. Maria De Filippi è intervenuta per soccorrere la 80enne e, dopo essersi resa conto che non aveva davvero avuto un malore, pare abbia avuto una reazione rabbiosa.

Aggiornamenti sul dietro le quinte di Uomini e Donne

Pinuccia avrebbe fatto arrabbiare un'altra volta Maria De Filippi: dopo la sfuriata che la conduttrice di Uomini e Donne ha fatto per difendere il signor Alessandro dal "pressing" della dama, un altro episodio avrebbe fatto perdere le staffe alla padrona di casa del dating-show.

Martedì scorso, 22 novembre, la 80enne di Vigevano è stata tra i protagonisti della registrazione che ha avuto luogo nel pomeriggio. Chi ha assistito alle riprese, ha raccontato che Della Giovanna ha litigato furiosamente con Tina per tanto tempo.

Le due si sono scontrate sempre sui soliti argomenti, ma stavolta la donna del parterre ha spiazzato tutti con un colpo di scena che ha lasciato a bocca aperta anche la presentatrice.

Il siparietto negli studi di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata due giorni fa, fanno sapere che ad un certo punto Pinuccia si è sdraiata per terra e ha finto di svenire.

La dama del Trono Over, dunque, ha simulato una perdita di sensi in risposta alle tante critiche che Tina le stava facendo davanti alle telecamere.

Prima di rendersi conto che era tutta una "sceneggiata", Maria De Filippi si è preoccupata e ha raggiunto Della Giovanna al centro dello studio. Solamente in quell'istante la padrona di casa si è accorta che la 80enne non aveva avuto un malore e che stava solo prendendo in giro l'opinionista con la quale non fa altro che battibeccare da mesi.

Questo siparietto messo su dalla signora di Vigevano, però, si dice non sia piaciuto affatto alla conduttrice di Canale 5, che poco dopo si sarebbe mostrata furiosa dietro le quinte.

Voci ancora tutte da confermare, inoltre, sostengono che la presentatrice stia prendendo in considerazione l'ipotesi di allontanare Pinuccia dal cast per lo spavento che le ha fatto prendere facendo credere a lei e a tutto il pubblico di non sentirsi bene durante una registrazione.

La rivalità con l'opinionista di Uomini e Donne

Non è la prima volta che Maria reagisce male ad alcuni comportamenti di Pinuccia: se le liti con Tina sembrano divertire parecchio la conduttrice di Uomini e Donne (che raramente interviene per difendere l'una o l'altra), ci sono altre cose che proprio non vanno giù alla padrona di casa del dating-show.

L'atteggiamento "oppressivo" che la dama ha nei confronti di Alessandro Rausa, ad esempio, ha fatto storcere il naso a De Filippi in più occasioni, come quando qualche settimana fa ha alzato la voce per invitare la signora del parterre a lasciare in pace il cavaliere.

"Lui è qui perché fa piacere a me vederlo, tu lascialo stare perché non ti vuole. Inutile che chiedi di uscire a cena, lui stasera non esce", ha sbottato la conduttrice in una puntata che è andata in onda di recente su Canale 5.

Di Pinuccia, però, si parla soprattutto per i tanti scontri che ha con Cipollari in studio: l'opinionista sembra non sopportare affatto la protagonista del Trono Over, tant'è che ha scelto lei come nuovo "bersaglio" dopo anni passati a contestare Gemma Galgani.