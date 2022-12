Le nuove puntate di Upas che andranno in onda fino al 23 dicembre, ci rivelano che Lia sarà sempre più preoccupata per Alberto. Quest'ultimo infatti, non farà altro che fare sfoggio del suo denaro. La giovane sentirà di dover fare qualcosa prima che Alberto sperperi tutto il suo denaro. L'aria natalizia non placherà gli scontri tra le sorelle Cirillo e le Altieri. Lo scontro sembrerà essere invece ancora più acceso rispetto al solito. Damiano capirà grazie a Ornella e Viola che i suoi dubbi sullo stato di salute del figlio erano fondati.

Trame Un posto al sole al 23 dicembre: Diego prende una decisione sorprendente

Alberto, dopo essere entrato in possesso di una grossa somma di denaro, inizierà a sperperare i suoi soldi senza fare mistero della sua ricchezza. Una situazione che desterà i timori di Lia Longhi. La donna saprà bene che se vorrà salvare i beni di famiglia prima che vengano dilapidati da Alberto, dovrà muoversi in fretta. Cresce la preoccupazione anche in Serena, che non sa chi possa aver rubato i suoi panni. Dopo un'attenta analisi, tutti gli indizi sembreranno portare a Mariella.

Diego e Lia avranno una discussione, in seguito alla quale Giordano prenderà una decisione. Il ragazzo vorrà infatti aiutare la fidanzata a recuperare i tesori di famiglia.

Diego consiglierà dunque a Lia di parlare con Niko, in modo tale da far valere i suoi diritti. Lia, per non destare alcun sospetto, sarà costretta ad accettare la proposta di Diego. Viola deciderà di parlare con gli alunni degli ultimi avvenimenti. Ne scaturirà una reazione inaspettata di Bianca.

Spoiler Un posto al sole fino al 23 dicembre: Damiano capisce che i suoi soppesati erano fondati

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, ci rivelano che Damiano capirà che i suoi sospetti suoi problemi di salute di suo figlio erano fondati. Damiano proverà a persuadere Rosa ad agire al riguardo. Damiano parlerà all'insegnante Viola del suo rapporto con la moglie.

Il racconto dell'uomo spingerà Viola a prendere una decisione su Eugenio riguardo alle feste natalizie. Guido proverà in tutti i modi a convincere Mariella ad essere più indulgente con Serena. La donna sembrerà però non accettare il consiglio, anzi le cose si faranno più complicate.

Silvia e Michele, aiutati dal clima magico del Natale, si ritroveranno sempre più vicini. Tra le sorelle Cirillo e le Alteri la situazione si farà sempre più infuocata. L'atmosfera del Natale sembrerà non portare a nulla di buono per loro. Nunzio si lascerà trasportare da Alice in un momento di leggerezza. Ben presto, ad attendere Nunzio ci sarà una sorpresa.