Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, il giorno delle nozze di Melek sarà segnato da una decisione dolorosa. Sumru comunicherà a Nuh che non potrà partecipare al matrimonio di sua sorella, temendo nuove tensioni tra le famiglie. Una scelta che lascerà il ragazzo senza parole.

Le nozze di Melek e Cihan segnano un nuovo inizio per le due famiglie

Per Cihan e Melek arriverà il giorno delle nozze. Tutto sarà pronto e, per la prima volta, le due famiglie si uniranno in una grande festa. Mentre la famiglia Sansalan inizierà i festeggiamenti, a casa di Tahsin ci saranno gli ultimi preparativi.

Tahsin e Sumru si preparano al matrimonio tra leggerezza e tensione

"Sumru, dai che siamo in ritardo", urlerà Tahsin dal salotto, ma appena la donna lo raggiungerà, non riuscirà a toglierle gli occhi di dosso, "Sei bellissima, non riesco a smettere di guardarti". Lei, sorridendo, lo inviterà a non esagerare: "Smettila, non fare il romantico. Andiamo o faremo tardi". Tahsin continuerà a scherzare: "Guarda, stavo per dire che mi hai tolto il respiro, ma se mi dici di non esagerare non posso nemmeno dirlo". L’atmosfera sarà leggera e affettuosa, ma cambierà improvvisamente quando verrà toccato un tema più delicato: Nuh li raggiungerà, forse pronto per partecipare al matrimonio della gemella, ma per lui sembra non esserci posto.

Il confronto tra Tahsin e Nuh: 'Hai un problema di rabbia'

Tahsin lo guarderà con serietà: "Hai un problema di rabbia, e non è piccolo". Nuh sospirerà, poi ammetterà di voler cambiare: "Hai fatto bene ad aprire l’argomento. Ho deciso che chiamerò quel numero che mi hai dato, quello del dottore. Voglio curarmi, davvero. Inizierò presto, se Dio vuole". Tahsin lo inviterà alla cautela: "Ma non hai ancora iniziato la terapia. Quindi il problema resta. Se qualcuno ti provoca, rischi di perdere di nuovo il controllo".

Sumru a Nuh: 'Mi dispiace, ma non c’è posto per te alle nozze'

Nuh lo interromperà con tono fermo, ma sincero: "Hai ragione, ma oggi non voglio pensare a questo. Oggi è il giorno del matrimonio di Melek.

Qualsiasi cosa ci sia stata tra noi, tra le nostre famiglie, lasciamola perdere. È il suo giorno più felice, non voglio rovinarlo". Tahsin proverà a fargli capire che la sua presenza potrebbe comunque turbare la sposa: "Anche se non succedesse nulla, Melek si sentirebbe a disagio nel vederti. Tutti lo sappiamo. Ti prego, resta a casa stasera". Sumru lo guarderà seria: "Mi dispiace, ma non c'è posto per te durante le nozze".

Dopo un lungo silenzio, Nuh abbasserà lo sguardo. "Va bene, hai ragione. Farò come dici tu". Tahsin gli poserà una mano sulla spalla, commosso: "Grazie, fratello. Ti ringrazio davvero". Nuh rinuncerà davvero al matrimonio di Melek?