Cambio di programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 di sabato 11 ottobre 2025. L’appuntamento con la soap turca è confermato nel daytime del fine settimana, seppur con alcune variazioni rispetto al consueto.
Nelle ultime settimane la messa in onda era prevista a partire dalle 14:40, ma il prossimo sabato inizierà alle 14:15 e durerà più a lungo del solito.
Come cambia la programmazione de La forza di una donna di sabato 11 ottobre 2025
Il palinsesto di sabato 11 ottobre prevede la messa in onda di una nuova puntata de La forza di una donna nel daytime di Canale 5.
A differenza di quanto accade nel pomeriggio feriale, la soap andrà in onda con una puntata extra-large che coprirà buona parte del daytime del sabato, prima di lasciare spazio all'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che si conferma leader indiscusso degli ascolti contro Ciao Maschio, trasmesso su Rai 1.
Per la giornata di sabato 11 ottobre, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, la messa in onda della soap turca subirà una variazione di palinsesto e avrà una durata maggiore rispetto al solito.
La forza di una donna allunga e inizia prima nel daytime di Canale 5
I nuovi episodi andranno in onda dalle 14:15 nella fascia pomeridiana di Canale 5, proseguendo fino alle 16:30, quando poi la linea passerà al talk show di Silvia Toffanin.
La forza di una donna conquisterà maggiore spazio nel palinsesto di Canale 5, dato che la nuova puntata del sabato durerà circa 25 minuti in più rispetto a quelle trasmesse in precedenza.
Nel pomeriggio feriale, invece, Mediaset continuerà a fare affidamento sulla messa in onda di episodi dalla durata breve, trasmessi dalle 16:05 alle 16:25, prima di lasciare spazio al daytime di Amici 25 condotto da Maria De Filippi.
Gli ascolti della soap opera turca continuano a essere eccellenti su Canale 5
Intanto, gli ascolti de La forza di una donna nel daytime feriale continuano a essere eccellenti.
La media della soap si aggira sui 2,1 milioni di spettatori al giorno su Canale 5, pari a uno share che tocca la soglia del 25% con punte del 27%.
Numeri che permettono a Canale 5 di superare l'ascolto de Il Paradiso delle signore, fermo al 16% di share su Rai 1.
La soap italiana quest'anno sta soffrendo la concorrenza con La forza di una donna, che per tutta l'estate ha saputo fidelizzare il grande pubblico, mentre Rai 1 trasmetteva le repliche di fiction ferme al 7-8% di share.
La messa in onda confermata fino al 2026 in prima visione assoluta
Un successo che Mediaset potrà godersi ancora per un bel po' di mesi, dato che la messa in onda della serie turca è prevista in palinsesto almeno fino a metà 2026. Proprio grazie alla breve durata degli episodi trasmessi nel pomeriggio feriale, si potrebbe andare avanti fino ad aprile/maggio, così da assicurare un buon traino al palinsesto di Canale 5.
Nonostante il buon successo Auditel registrato in patria, si è scelto di non andare oltre le tre stagioni di messa in onda.
Successivamente, la serie potrebbe essere riproposta in replica nel daytime di Rete 4, che al momento accoglie la riproposizione di svariate soap turche, tra cui Terra amara.