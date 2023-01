La prima registrazione di Amici del 2023, è stata all'insegna dei colpi di scena. Le anticipazioni della 15^ puntata, quella che andrà in onda su Canale 5 l'8 gennaio, parlano di ben due eliminazioni, di tre nuovi ingressi e della promozione di un allievo alla fase serale. A proposito del prime time, Maria De Filippi ha già spoilerato ai ragazzi che inizierà tra 10 settimane, ovvero nella seconda metà di marzo: a partecipare alla serata d'esordio, sarà certamente il ballerino Ramon del team Celentano.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Una delle tante anticipazioni che sono trapelate sul 15° speciale di Amici 2023, è quella sulla corsa di avvicinamento degli allievi alla prossima fase del programma.

Chi ha assistito alle riprese del 4 gennaio, infatti, racconta che Maria ha informato la classe e il pubblico in studio che il serale inizierà tra 10 settimane: mancano, dunque, solo 10 puntate domenicali al debutto del talent-show in prima serata.

In questi due mesi e mezzo, perciò, i cantanti e i ballerini della scuola dovranno fare di tutto per convincere i professori a dare loro l'agognata "maglia oro" che vale come lasciapassare per entrare a far parte del cast del serale.

I titolari avranno diverse opportunità per riceverà l'idoneità dal loro insegnante di riferimento, quindi i "no" che la commissione interna dirà nei prossimi speciali non comprometteranno in nessun modo il percorso di chi ambisce a esibirsi in prima serata su Canale 5.

Le decisioni dei docenti di Amici

Al rientro dalle vacanze di Natale, dunque, è ufficialmente iniziata la corsa al serale dei ragazzi che compongono la classe di Amici.

Nel corso della 15esima registrazione, infatti, la maestra Celentano ha cominciato a prendere decisioni molto importanti in vista del debutto del format in prima serata.

Scontenta dello scarso rendimento di Rita nell'ultimo periodo, la professoressa ha deciso di mandarla a casa: la ballerina è stata eliminata definitivamente nella puntata che sarà trasmessa in tv domenica 8 gennaio.

A convincere tanto l'esigente Alessandra, invece, è stato Ramon: felice dei miglioramenti che il danzatore classico ha fatto da quando è nella scuola, la docente l'ha promosso alla prossima fase con 10 settimane d'anticipo.

L'allievo, dunque, è il primo ad ottenere la maglia oro e ad avere la certezza di partecipare al prime time di marzo.

Doppia eliminazione ad Amici

Sempre durante le riprese della quindicesima puntata, Cricca è stato eliminato un po' a sorpresa: il cantante è stato messo in discussione da Rudy Zerbi e, dopo aver ottenuto la maggior parte di pareri negativi, ha dovuto abbandonare la scuola di Amici.

A fronte di questa doppia esclusione, la classe ha accolto ben tre new entry: le ballerine Vanessa ed Eleonora (rispettivamente rappresentanti dei generi hip-hop e latinoamericano) e la cantante Valeria.

Gli altri titolari hanno affrontato le consuete gare: Angelina è stata la migliore nel canto secondo i giudici Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Beppe Vessicchio (l'allieva non ha ottenuto il pass per il serale, anzi è stata lei stessa a dire di non meritarlo ancora perché è nella scuola da meno tempo di tanti altri), Maddalena ha spiccato nella danza (neppure lei ha ricevuto il sì di Emanuel Lo per passare alla prossima fase del talent).

Ancora non si sa quanti sono i posti disponibili per le puntate in prima serata, molto dipenderà dalle scelte che faranno i professori nelle 10 settimane che mancano al debutto. La puntata d'esordio andrà in onda nella seconda metà di marzo, probabilmente il 18 o il 25 (di sabato sera, sempre che la rete non cambi collocazione).