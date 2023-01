Proseguono incessanti gli appuntamenti con Un posto al sole. La fiction continua a stupire i telespettatori con i suoi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in onda a gennaio continuano a essere incentrate su Alice e Nunzio. Dopo la partenza di Chiara, Alice e lo chef avranno modo di parlare. Le cose però si metteranno male e la conversazione prenderà una piega sbagliata. Viola, invece, da un lato mostrerà un forte interesse nei confronti di Damiano, ma allo stesso tempo vorrà allontanarsi da lui. I genitori della professoressa saranno molto preoccupati da questo suo comportamento.

Trame Un posto al sole del mese di gennaio: Alice accusa pesantemente Cammarota

La discussione tra Pergolesi e Cammarota degenererà a causa delle forti accuse della ragazza. Nunzio ammetterà di avere delle colpe, ma negherà le pesanti accuse fatte da Alice. Lo chef riuscirà a trovare conforto in Franco. Elena, intanto, deciderà di parlare con Alice per convincerla a ragionare sulle sue accuse. Anche Silvia sarà per Nunzio di importante aiuto, offrendogli tutti i suoi saggi consigli.

Raffaele e Ornella inizieranno temere per Viola, in quanto noteranno che si sta implicando in questioni molto spinose che riguardano Damiano e la sua ex moglie.

Michele sembrerà essere dedito completamente al lavoro, dimostrando di non aver perso le sue doti da giornalista.

Guido sarà incuriosito da Michele e dalle sue idee. Bianca si sentirà sempre più isolata dai compagni di scuola per via di Antonello.

Spoiler Un posto al sole, puntate gennaio: Samuel in difficoltà

Proseguiranno i tentativi di Micaela di corteggiare Samuel, che inizierà a sentirsi in forte difficoltà davanti alle sue avance.

Tra Elena e Angela si scalderanno gli animi: entrambe difenderanno reciprocamente i proprio figli. Viola cercherà di mettersi in mezzo per placare la situazione, ma senza successo. Le due potrebbero addirittura proseguire per vie legali.

Dopo aver accusato Nunzio, Alice inizierà ad avvertire dei sensi di colpa, inoltre i sentimenti che proverà ancora per lo chef non l'aiuteranno affatto.

Nel momento più inaspettato, Pergolesi riceverà un messaggio importante.

Clara sarà sempre più sospettosa di Diego per tutta la questione che riguarda il furto di gioielli della famiglia di Lia, così deciderà di vederci chiaro sulla questione e svolgerà le sue indagini per capire se veramente Alberto le sta mentendo ed è in possesso dei gioielli. Tra Serena e Mariella ci sarà un nuovo confronto.