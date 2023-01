Mancano poche ore alla messa in onda della 16esima puntata di Amici, quella di cui si parla da giorni sul web e sulle riviste. Le anticipazioni che circolano dallo scorso 11 gennaio, infatti, fanno sapere che sei allievi della scuola sono stati puniti per un "fatto grave" accaduto la notte di Capodanno, un episodio che la produzione non può mandare in onda su Canale 5. Tommy Dali e Valeria sono stati eliminati, mentre Wax, Samu, NDG e Maddalena se la sono cavata con un duro rimprovero da parte di Maria De Filippi e dei professori.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Le anticipazioni della 16esima puntata di Amici sono incentrate sul "Capodanno-gate" e su quello che hanno fatto i ragazzi per meritarsi un provvedimento senza precedenti.

Quello che sarà trasmesso in tv a partire dalle ore 14 di domenica 15 gennaio, infatti, sarà uno degli speciali più discussi del talent-show, un appuntamento che fan e curiosi aspettano di vedere da quasi una settimana.

I protagonisti del "fatto grave" che Maria De Filippi non può mandare in onda su Canale 5 (la conduttrice ha precisato che i professori hanno visionato tutte le immagini della sera del 31 dicembre, ma il pubblico a casa non può vederle perché troppo forti e diseducative), sono: i cantanti Wax, Valeria, Tommy Dali e NDG, e i ballerini Maddalena e Samu.

Due titolari di Amici a casa

Come ha mostrato il daytime trasmesso venerdì scorso, i sei allievi di Amici coinvolti nel Capodanno-gate hanno vissuto isolati in una zona della casetta dal 6 all'11 gennaio.

Gli spoiler che impazzano in rete da un po', dunque, spiegano che tutti i ragazzi che si sono resi protagonisti di un episodio non trasmettibile in tv sono finiti in sfida immediata per punizione.

Rudy Zerbi, però, non ha voluto dare neppure un'opportunità di salvezza a Tommy Dali e l'ha eliminato subito dopo la lettura del provvedimento disciplinare.

Maddalena, NDG e Wax hanno fatto la sfida e l'hanno vinta, mentre il ballerino Samu dovrà ripeterla nel corso della prossima registrazione perché il giudice esterno ha chiesto di rivedere lui e l'aspirante alunno sulla stessa coreografia.

Anche Valeria si è confrontata con uno sfidante, ma in questo caso si trattava di un giovane che il pubblico del talent-show conosce molto bene. Per la prima volta nella storia del programma, l'eliminato Cricca è tornato nel ruolo di sfidante, ha battuto la titolare ed è rientrato di diritto nel team capitanato da Lorella Cuccarini.

La strigliata della conduttrice di Amici

Un'anticipazione che ha interessato molto i fan di Amici, riguarda quello che secondo i rumor sarebbe stato a capo del comportamento scorretto che la rete ha ribattezzato "Capodanno-gate". Ancor prima di fare la sua sfida immediata, Wax è stato severamente rimproverato da Maria De Filippi per l'atteggiamento che stava avendo in quella situazione.

Chi era in studio mercoledì scorso, infatti, ha raccontato che il cantante ha voltato più volte le spalle sia alla sua insegnante Arisa mentre parlava, sia alla presentatrice, portando quest'ultima ad arrabbiarsi parecchio e a tirare in ballo un'ennesima sua mancanza di rispetto.