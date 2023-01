Cresce l'attesa dei fan di Amici per la messa in onda della puntata che è stata registrata l'11 gennaio scorso, e che da quel giorno è sulla bocca di tutti per i tanti colpi di scena che ha regalato. Domenica prossima, infatti, il pubblico di Canale 5 potrà assistere al provvedimento disciplinare che è costato il posto nella classe a Tommy Dali e a Valeria: i due sono stati eliminati come conseguenza di un fatto grave avvenuto la notte di Capodanno. Sfida vinta per altri quattro titolari coinvolti in questa vicenda che tutt'ora rimane avvolta nel mistero.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

La parte finale del daytime di Amici del 13 gennaio, ha anticipato l'argomento principale dello speciale di domenica 15: sei allievi sono stati isolati in una zona della casetta in seguito alla scoperta di un fatto grave che è successo la notte del 31 dicembre.

Nell'attesa di decidere la punizione per Wax, Maddalena, Samu, Tommy Dali, NDG e Valeria, la produzione ha deciso di separarli dal resto della classe dividendo la casetta in due aree ben distinte: i talenti coinvolti in quello che la rete ha ribattezzato Capodanno-gate, non hanno avuto contatti con gli altri fino al giorno della registrazione.

Le anticipazioni che circolano sul web da mercoledì scorso, dunque, fanno sapere che gli addetti ai lavori hanno optato per un provvedimento serio ma non troppo: i sei ragazzi che hanno violato il regolamento facendo qualcosa che non è ancora stato reso noto (Maria ha parlato di comportamenti gravi che non possono essere mostrati in tv), sono stati messi tutti in sfida.

Le scelte degli insegnanti di Amici

Nel corso dello speciale di Amici che sarà trasmesso su Canale 5 il 15 gennaio, dunque, cinque dei sei allievi protagonisti di questa incresciosa vicenda affronteranno una sfida.

Rudy Zerbi ha deciso di non dare quest'opportunità all'unico alunno della sua squadra coinvolto nel fatto grave di Capodanno: Tommy Dali, infatti, è stato eliminato dal professore di canto in modo definitivo.

Maddalena, NDG e Wax (gli ultimi due pare siano stati a capo dell'episodio che ha portato a questa punizione senza precedenti) hanno vinto la sfida e sono tornati al proprio banco, mentre Samu conoscerà il suo verdetto nel corso della prossima registrazione.

Non appena ha saputo cosa è successo in casetta la sera del 31 dicembre, Lorella Cuccarini ha detto di essersi pentita di aver dato la maglia a Valeria, per questo ha chiesto alla produzione di richiamare Cricca.

Il cantante che è stato eliminato durante la 15esima puntata, è riapparso in studio nel ruolo di sfidante ed è riuscito a rientrare in gioco.

Non era mai accaduto prima che un talento escluso dalla gara avesse la possibilità di ritornare nel cast della stessa edizione.

La versione della protagonista di Amici

Esattamente come è successo domenica scorsa, anche il 15 gennaio il pubblico di Amici assisterà ad una doppia eliminazione.

Dopo aver ripreso possesso dei suoi profili social, Valeria ha parlato del Capodanno-gate sostenendo di aver avuto un ruolo marginale nella vicenda. "Non meritavo quel provvedimento", ha scritto la romana in una chat privata che i fan hanno condiviso sul web.

Tommy Dali, invece, non si è ancora esposto dopo aver lasciato la scuola per volere del suo professore di riferimento.

Sempre nel corso della 16esima puntata, le prime classificate nelle gare Angelina e Isobel si esibiranno davanti alla commissione per cercare di ottenere la maglia del serale: sia Lorella Cuccarini che Alessandra Celentano diranno di voler aspettare prima di prendere questa decisione.

Al momento, dunque, Ramon rimane l'unico titolare della classe ad avere la certezza di partecipare almeno al primo appuntamento in prime time di Amici 22.