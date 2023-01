Perché Tina Cipollari è ancora assente in studio a Uomini e donne? Scoppia la polemica tra i fan social della trasmissione di Maria De Filippi.

Gli spettatori che, il 18 gennaio, si sono collegati su Canale 5 per seguire la nuova puntata del talk show pomeridiano di Canale 5, hanno avuto modo di constatare l'assenza in studio di Tina per il secondo giorno di fila.

Una situazione che non è piaciuta per niente ai numerosi telespettatori che commentano le vicende del talk show sui social e, in tanti, hanno polemizzato anche con la padrona di casa.

Perché Tina Cipollari è ancora assente a Uomini e donne? I fan polemici sui social

Nel dettaglio, Tina Cipollari non sta prendendo parte alle puntate di U&D trasmesse in questi giorni su Canale 5.

La storica opinionista del talk show Mediaset non era presente alle riprese della registrazione che sta andando in onda in questi giorni in tv e, tale assenza, non è passata inosservata tra i numerosi fan e spettatori social del talk show.

In moltissimi, infatti, si sono lamentati sul web sostenendo che senza la presenza in studio di Tina, la trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi non avrebbe senso.

A tal proposito, c'è anche chi ha polemizzato con la padrona di casa stessa del talk show, sostenendo che non avrebbe dovuto permettere le registrazioni del programma senza Tina.

Polemica dei fan per l'assenza di Tina: 'Maria non doveva registrare U&D'

"Maria non doveva registrare senza Tina in studio, è un errore farlo quando lei non c'è", ha scritto un fan della trasmissione di Canale 5.

"Maria devi imparare che quando Tina è assente le puntate non devono essere registrate perché se succede qualche scoop deve esserci lei", ha scritto un altro commentatore social polemizzando con la padrona di casa di Uomini e donne.

"Queste puntate senza Tina sono la noia assoluta", ha scritto ancora qualcun altro dispiaciuto per l'assenza in studio dell'opinionista del talk show Mediaset.

"La settimana più noiosa di U&D. L'assenza di Tina che ci fa fare due risate si fa sentire troppo, soprattutto nei momenti soporiferi", ha scritto un altro utente social.

Il silenzio di Tina sulla sua assenza in studio a Uomini e donne

Insomma, sembrerebbe proprio che la presenza di Tina a Uomini e donne sia diventata ormai imprescindibile per i tantissimi fan e appassionati del dating show pomeridiano di Canale 5, i quali sperano di poterla rivedere al più presto al suo posto in studio.

Nel frattempo, nonostante questa doppia assenza in trasmissione, Tina sui social non ha proferito parola: l'opinionista non ha spiegato i motivi e, da diversi giorni, non pubblica nuovi contenuti sulla sua seguitissima pagina Instagram.