Sono successe moltissime cose nel corso della registrazione di Amici dell'11 gennaio: Tommy Dali è stato eliminato per un provvedimento che vedeva coinvolti anche altri allievi, mentre Cricca è rientrato nella scuola dopo aver vinto una sfida. Presente alla puntata che andrà in onda domenica prossima anche Rita: la ballerina ha vinto una borsa di studio con una compagnia di New York. Mattia si è aggiudicato ancora una volta a prova Tim, mentre tanti titolari sono finiti a rischio per un fatto grave accaduto la notte di Capodanno.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Lo speciale di Amici, che sarà trasmesso in tv domenica 15 gennaio, lascerà il pubblico senza parole.

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios fanno sapere che un bel po' di allievi hanno subito un provvedimento disciplinare per qualcosa di grave che è accaduto la notte di Capodanno. Maria De Filippi non è scesa nei particolari di quello che è successo, tant'è che non ha neppure potuto mostrare le immagini della casetta.

Questo episodio ha visto coinvolti Maddalena, Samu, Wax, NDG e Tommy Dali: il ballerino hip-hop ha fatto una sfida e l'ha vinta, mentre il cantante è stato mandato a casa dal suo professore.

Visto che per lui era l'ennesima violazione del regolamento, Rudy Zerbi ha deciso di eliminare Tommy, togliendogli la possibilità di partecipare al serale.

Mattia vince la prova Tim ad Amici

Un'anticipazione che arriva direttamente dagli studi di Amici è che Cricca è rientrato nella scuola. L'allievo, che è stato eliminato la scorsa settimana, è tornato in studio per sfidare uno dei titolari.

La produzione del talent show non ha accettato di dare un banco diretto al giovane (anche perché i ragazzi sono tanti e i posti al serale pochi), quindi ha proposto una sfida con un altro cantante.

Cricca si è confrontato con Valeria Mancini (la tiktoker alla quale Lorella Cuccarini aveva dato la maglia solo sette giorni fa) e l'ha battuta: il cantautore è rientrato nella classe, mentre la compagna ha dovuto abbandonarla definitivamente.

Sono due gli eliminati della sedicesima puntata: Tommy Dali (mandato a casa da Rudy Zerbi per un provvedimento disciplinare) e Valeria.

Silenzio sul motivo della punizione ai ragazzi di Amici

Tornando al fatto grave che è costato a Tommy Dali il posto e Samu una sfida (che è stata congelata, quindi il verdetto sarà svelato nei prossimi giorni), la presentatrice di Amici ha spiegato che risale alla notte del 31 dicembre, ma la produzione ne è venuta a conoscenza solo il 6 gennaio.

Se oggi ha preferito non rendere pubblico quello che alcuni allievi hanno fatto andando contro le regole del programma, Maria De Filippi ha anticipato che in settimana sarà fatta chiarezza a riguardo e che probabilmente saranno anche mostrate le immagini che in queste ore sono state "censurate".

Le gare del 16° speciale hanno avuto dei giudici d'eccezione.

La gara di ballo è stata giudicata dal trio Garrison-Irma Di Paola-Federico Leli, che ha assegnato il voto più alto a Isobel e quello più basso alla new entry Eleonora.

L'ospite musicale della puntata è stato Deddy: l'ex alunno della scuola è tornato in studio per presentare il suo nuovo singolo.

A differenza di quello che è accaduto la scorsa settimana, oggi non sono state assegnate maglie oro: Ramon rimane attualmente l'unico talento ad avere già la certezza di partecipare al serale in partenza a metà marzo su Canale 5.