Grandi novità caratterizzeranno le nuove puntate di Terra ama in programma dal 16 al 21 gennaio in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato americano rivelano che Quinn Fuller, accecata dalla rabbia, aggredirà Donna Logan. Katie, invece, sarà sempre più complice di Carter Walton, tornato single da poco.

Beautiful, anticipazioni 16-21 gennaio: Quinn minaccia Donna

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 16 al 21 gennaio su Canale 5, rivelano che Donna confiderà alle sue due sorelle che Eric non si dimostrato per niente impotente con lei, a differenza di ciò che è avvenuto con su moglie Quinn (Rena Sofer).

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom) concorderanno sul fatto che il capostipite abbia un problema di natura mentale, in quanto nutre ancora dei sentimenti per l'ex moglie. Per questa ragione la madre di Hope (Annika Noelle) cercherà di far aprire gli occhi al suocero. Una discussione che verrà ascoltata da Quinn, la quale perderà il controllo. Quinn deciderà di affrontare Donna e le confiderà di aver supportato suo marito nella sua battaglia contro l'impotenza, tanto da proibirle di mettere becco nel suo matrimonio. Alla fine Quinn non esiterà a bloccare Logan contro una scrivania con fare intimidatorio. Un'aggressione che lascerà molto scossa la sorella di Brooke.

Carter e Katie sempre più complici

Nelle puntate 16-21 gennaio di Beautiful, Carter e Katie diventeranno sempre più complici. Quinn, invece, dirà a suo marito di sapere cos'è accaduto tra lui e Donna, e lo costringerà a prendere una decisione, visto che non tollererà più l'invadenza della rivale all'interno del loro matrimonio.

Forrester senior, a questo punto, non esiterà a licenziare l'ex moglie dalla casa di moda, comunicandole che non farà più parte della sua esistenza.

Steffy affronta Hope

Nel contempo Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) saranno sempre più intenzionati a tenere alla larga Sheila e Deacon Sharpe dalla loro vita.

Finn e Hope, invece, saranno a disagio a causa della condotta dai loro genitori. La sorella di Thomas, casualmente, sentirà Hope mentre dirà a suo marito di trovare ingiusto di non poter avere rapporti con i rispettivi genitori. Per questo motivo Steffy deciderà di affrontare duramente la sorellastra, ribadendole che è libera di continuare a vedere suo padre Deacon, ma non deve invogliare Finn (Tanner Novlan) a riallacciare i rapporti con la madre biologica in quanto certa della sua pericolosità.