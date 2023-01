Sono appena terminate le riprese della sedicesima puntata di Amici: mercoledì 11 gennaio, infatti, è stato registrato lo speciale che sarà trasmesso su Canale 5 domenica 15 gennaio. Gli allievi sono tornati in studio dopo una settimana di prove, lezioni e preparazioni di performance da proporre nelle gare di canto e ballo. I primi classificati hanno avuto la possibilità di sostenere l'esame per l'accesso al serale, mentre gli ultimi sono finiti a rischio eliminazione. Compito per Mattia dalla maestra Celentano, che nei giorni scorsi ha aiutato molto il ragazzo in sala anche nello stile latinoamericano.

Ennesimo provvedimento disciplinare per Tommy Dali, che gli è costato il posto.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Questo 11 gennaio, Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata di Amici: al termine della registrazione, stanno cominciando a circolare le prime anticipazioni su quello che è accaduto in studio, a partire dai nomi degli alunni che si sono fatti notare in positivo e in negativo durante le riprese.

Dalla scorsa settimana, infatti, i professori hanno iniziato ad assegnare le maglie dorate che ufficializzano il passaggio dei titolari alla fase serale. La maestra Celentano ha promosso immediatamente Ramon, il ballerino classico che fa parte della sua squadra da metà settembre.

Gli altri docenti della commissione interna hanno chiesto più tempo prima di decidere chi portare al prime time e chi no, anche perché mancano più di due mesi al debutto.

Gli alunni di Amici in bilico

Ancora una volta, le gare di canto e ballo della puntata sono state determinanti per il futuro dei ragazzi nella scuola.

Samuel è arrivato ultimo spesso ed è finito a rischio, tant'è che in settimana si è confrontato col suo professore Raimondo Todaro per capire se potrebbe fare la stessa fine di Rita (ovvero essere eliminato dal suo docente di riferimento) oppure se avrà il tempo di crescere e migliorare.

Anche Mattia ha avuto giornate difficili dopo lo speciale di domenica scorsa: il danzatore di latinoamericano ha chiesto aiuto alla maestra Celentano per fare quel "clic" che gli permetterà di partecipare alla prossima fase del programma. Alessandra ha anche assegnato un compito a Zenzola con l'obiettivo di farlo spiccare nel suo stile, e ha fatto lezione con lui per dargli consigli preziosi da mettere in pratica sul palco.

Gli inediti dei cantanti di Amici

I cantanti hanno partecipato alla consueta gara settimanale e il migliore si presentato davanti al suo insegnante per cercare di conquistare la maglia del serale. La volta scorsa è toccato ad Angelina fare questo speciale esame, ma sia lei che Lorella Cuccarini hanno concordato nel sostenere che era troppo presto. Nonostante sia entrata da poco nella scuola, la figlia di Mango ha superato gli altri titolari anche negli streaming degli inediti che sono usciti pochi giorni fa.

Il brano "Voglia di vivere" è stato al primo posto su iTunes e non è mai stato sorpassato da quelli degli altri cantanti della classe (stanno andando bene anche "Ballerine e guantoni" di Wax e "Acquario" di Piccolo G).

Periodo difficile, invece, per Federica: l'allieva è arrivata ultima la settimana scorsa e Arisa l'ha invitata a cambiare subito marcia perché non è sicuro che la sceglierà per la sua squadra del serale.

Prime competizioni, invece, per le quattro new entry della classe: i cantanti Valeria e Jore, e le ballerine Vanessa ed Eleonora si sono esibiti per la prima volta sul palco e sono stati giudicati da personaggi di spicco della musica e della danza.

Eliminato nel corso delle riprese, Tommy Dali: l'alunno di Zerbi ha violato le regole e per provvedimento è stato mandato a casa.

Tra gli ospiti della sedicesima puntata di Amici, c'era anche Michele Bravi; l'artista è spesso in studio da Maria per ascoltare e valutare le interpretazioni dei ragazzi della categoria canto.