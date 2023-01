Sono passati pochi giorni da quando è stata registrata una delle puntate più avvincenti della ventiduesima edizione di Amici. Le anticipazioni dello speciale che sarà trasmesso in tv il 15 gennaio prossimo, fanno sapere che Tommy Dali e Valeria sono fuori dalla scuola come conseguenza di un provvedimento disciplinare che è stato preso nei confronti di sei titolari della classe. La cantante si è sfogata sui social su quello che i fan hanno ribattezzato "Capodanno-gate" e ha detto che avrebbe avuto un ruolo marginale nella vicenda che ha causato la sua eliminazione dal talent.

Aggiornamenti sul 'fatto grave' di Amici

Da un paio di giorni si sta dicendo e scrivendo di tutto su quello che è successo nella casetta di Amici la notte del 31 dicembre. Gli spoiler della puntata che è stata registrata l'11 gennaio, infatti, non chiariscono cosa hanno fatto i sei alunni coinvolti nel Capodanno-gate, anche perché la stessa Maria De Filippi ha detto che le immagini di quella sera non possono essere trasmesse in televisione.

Su questo "fatto grave" che è costato il posto a ben due titolari della classe, si stanno esprimendo in tanti: la teoria più gettonata, però, è quella che i "colpevoli" avrebbero assunto una sostanza creata con la noce moscata che avrebbe dato allucinazioni e altre conseguenze simili a quelle degli stupefacenti.

La versione dell'ex allieva di Amici

Stando alla ricostruzione che i fan di Amici hanno fatto basandosi sui rumor che circolano in rete, a capo di tutto ci sarebbe stato Wax: il cantante del team Arisa avrebbe usato la noce moscata per realizzare una sostanza dagli effetti allucinogeni se assunta in quantità esagerate.

A partecipare a quello che il web ha ribattezzato "Capodanno-gate", sono stati anche: i cantanti Valeria, NDG e Tommy Dali, i ballerini Maddalena e Samu.

La tiktoker che aveva ottenuto il banco la scorsa settimana, ad esempio, è una di quelle che ha pagato maggiormente per la violazione del regolamento che ha fatto assieme ad altri 5 compagni di classe.

La ragazza è stata messa in sfida ma, a differenza dei colleghi, ha perso e ha dovuto abbandonare definitivamente il programma.

Valeria si è confrontata con Cricca (richiamato da Lorella Cuccarini dopo il fatto grave che produzione e professori hanno scoperto solo il 6 gennaio, quindi una settimana dopo che è successo) ed è stata sconfitta: il giovane è rientrato nel cast, mentre Mancini è stata eliminata.

Le parole dopo l'addio ad Amici

Anche se la puntata in cui è stata eliminata non è ancora andata in onda, Valeria è tornata sui social network e ha dato la sua versione di quello che è successo ad Amici la notte di Capodanno.

Come riportano i siti di gossip in queste ore, l'ormai ex allieva di Lorella Cuccarini ha chattato in privato con alcuni fan e ci ha tenuto a tirarsi fuori dal "fatto grave" che le è valso la più severa delle punizioni.

"Sappiate che io ero davvero marginale in quella situazione e non meritavo quel provvedimento, non doveva essere per me", ha fatto sapere la giovane in una conversazione avuta su Instagram con i follower.

La cantante, dunque, sostiene di non avere colpe nella vicenda che ha fatto arrabbiare Maria, la produzione e i professori al rientro dalle vacanze di Natale, anzi aggiunge che lei era l'unica dei sei alunni coinvolti a non meritare la sfida.

Valeria non è scesa nei particolari di quello che è accaduto la sera del 31 dicembre, ma anche prima di lasciare lo studio l'11 gennaio si è giustificata dicendo: "Se avessi saputo che non si poteva fare, non l'avrei fatto".

Il mistero che aleggia sulla scuola di Amici continua, e i telespettatori attendono maggiori dettagli dopo la messa in onda del 16° speciale.