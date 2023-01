Terra amara torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio 2023. Dalle anticipazioni si viene a sapere che Yilmaz farà una lotta contro il tempo per impedire che Mujgan lasci la Turchia alla volta dell'America. In attesa di scoprire se riuscirà a fermarla, Demir in carcere, riceverà la visita di Gaffur, il quale lo terrà all'oscuro del tentato suicidio di Zuleyha e del fatto che Hunkar abbia fatto rinchiudere la nuora in un ospedale psichiatrico.

Demir ancora in carcere non sa cosa è successo a Zuleyha: spoiler Terra amara

Nel corso del nuovo episodio in onda il prossimo 13 gennaio su Canale 5, Zuleyha, si risveglierà proprio mentre Hunkar e il medico la staranno portando all'ospedale psichiatrico.

La donna avrà una nuova crisi di nervi. Nel frattempo, Gaffur verrà a sapere che Demir è stato arrestato per il tentato omicidio di Yilmaz. Il capomastro sarà agitato e non saprà cosa fare. Sarà Saniye a calmarlo e a consigliargli di andare a trovare Demir in carcere. Gaffur si recherà quindi da lui e gli riferirà che Hunkar non sa del suo arresto in quanto è andata ad un funerale con Zuleyha. Il capomastro, come ordinato da Hunkar, mentirà a Demir e non gli dirà la verità su quanto accaduto a Zuleyha. Come reagirà quando scoprirà che la madre ha fatto internare la moglie in un ospedale psichiatrico?

Yilmaz sulle tracce di Mujgan: puntata del 13 gennaio di Terra amara

In Terra Amara, Demir continuerà ad essere costretto a rimanere in carcere sino a quando Yilmaz e Fekeli non rilasceranno la loro deposizione.

I due uomini non saranno ad Adana, visto che saranno sulle tracce di Mujgan. Yilmaz e il padrino arriveranno ad Ankara e andranno a casa della dottoressa. Qui troveranno Figen, la quale dirà loro che Mujgan non è lì. La donna inoltre, dirà a Yilmaz che se ama Mujgan così come dice, dovrà lasciarla andare e lasciare che viva la sua vita.

Mujgan infatti, a detta dell'amica, non può far parte della sua vita fatta di pericoli e sparatorie. Akkaya a questo punto, le dirà che tutte queste cose gliele dovrebbe dire Mujgan. Proprio durante questa conversazione, Figen riceverà la telefonata dell'amica.

Yilmaz scopre che Mujgan sta per partire per gli Usa: riuscirà a fermarla?

Scorrendo le anticipazioni della puntata di venerdì 13 gennaio 2023, durante la telefonata, Mujgan dirà all'amica che sta per partire per l'America insieme alla madre. Nel contempo, dirà a Figen di non essere sicura di stare facendo la cosa giusta. Yilmaz, ascoltando la telefonata, intuirà che la dottoressa, sta per lasciare la Turchia. Riuscirà ad impedire che se ne vada per sempre? Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che Mujgan tornerà ad Adana insieme a Yilmaz e Fekeli. Quindi, la dottoressa tornerà sui suoi passi. Una buona notizia per lei e Akkaya.