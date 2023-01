Mancano meno di 48 ore alla messa in onda della 18esima puntata di Amici. Visto che lo speciale in questione è stato registrato il 25 gennaio, in rete sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio. Domenica prossima, dunque, i telespettatori assisteranno ad una doppia eliminazione: Samuel sarà sostituito con un ballerino hip-hop, Vanessa sarà mandata a casa dal suo prof Emanuel Lo. L'ospite musicale del giorno, invece, sarà l'ex allievo Alex Wyse.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Continua la corsa di avvicinamento dei ragazzi della scuola al serale, anche per questo gli insegnanti stanno iniziando a prendere decisioni drastiche e inaspettate.

Le anticipazioni della registrazione di Amici del 25/01, ad esempio, fanno sapere che ben due titolari hanno dovuto lasciare la scuola per volontà dei loro tutor: a dover rinunciare al sogno di partecipare al prime time del talent-show sono stati due ballerini della classe.

La prima eliminata della 18esima puntata è Vanessa: la giovane, che era entrata nel cast all'inizio di gennaio per volere di Emanuel Lo, è stata mandata a casa da quest'ultimo. Il professore di danza hip-hop si è reso conto che Bellini era troppo indietro e il tempo per migliorare era troppo poco: l'alunna, dunque, ha terminato il suo breve percorso all'interno della scuola senza aver mai lasciato il segno.

La scelta del docente di Amici

Un altro protagonista dello speciale di Amici che andrà in onda il 29 gennaio è stato Todaro: il prof di latinoamericano ha preso una decisione che ha sconvolto l'intera classe.

Raimondo si è avvalso di un'opportunità che offre il regolamento di quest'anno, ovvero quella di sostituire uno dei talenti del proprio team con uno che si reputa più meritevole.

L'insegnante di ballo, dunque, ha fatto uno "switch" tra Samuel e giovane danzatore di hip-hop di nome Alessio: il ragazzo che è stato eliminato, però, ha ottenuto una borsa di studio presso l'Accademia di Monaco di Baviera grazie all'intercessione della maestra Alessandra Celentano.

Nel corso della puntata, inoltre, c'è stata una lite tra Gianmarco e Todaro per un compito assegnato dal docente in settimana: l'allievo ha protestato sostenendo che lo scopo del siciliano era quello di punzecchiare la sua insegnante e non farlo crescere in uno stile diverso dal suo.

I verdetti dei giudici di Amici

Dopo aver assistito alla doppia eliminazione di Samuel e Vanessa, i ragazzi di Amici hanno partecipato alle consuete gare di canto e ballo.

Piccolo G e Paky si sono classificati primi ma i loro prof hanno rimandato il loro accesso al serale: nessun titolare, infatti, ha ottenuto la maglia oro nel corso della puntata che sarà trasmessa domenica pomeriggio.

Le tensioni dello speciale sono state smorzate dal ritorno in studio di un protagonista della scorsa edizione del talent-show: Alex Wyse (quarto classificato un anno fa, secondo nella categoria canto dietro al vincitore Luigi Strangis) ha presentato l'inedito "Dire, fare, curare", inciso con l'artista internazionale Sophie and The Giants.

Per quanto riguarda la sfida di Samu, le anticipazioni fanno sapere che non c'è stata perché il giovane che si sarebbe dovuto confrontare con lui non era più disponibile. Per la terza settimana consecutiva, dunque, il ballerino ha visto rimandare alla registrazione successiva il verdetto sul suo futuro nel programma, in sospeso da quando è stato punito per il "fatto grave" di Capodanno.

A sostenere una sfida voluta da Rudy Zerbi, invece, è stata Federica: la cantante ha vinto e si è ripresa la sua maglia per la gioia della tutor Arisa.