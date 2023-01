Il daytime di Amici che è andato in onda il 18 gennaio, è stato quasi interamente dedicato a Wax. Il ragazzo, coinvolto nel "Capodanno-gate" nel ruolo di capobanda, ha avuto un faccia a faccia con Arisa: l'insegnante ha rimproverato il cantante per i tanti comportamenti sbagliati che ha avuto nella scuola, e l'ha avvisato che non avrà ulteriori possibilità. L'allievo si è confrontato anche con Aaron in casetta, non sapendo che all'esterno in tanti lo stanno criticando per quello che ha fatto la sera del 31 dicembre: il fratello di Wax l'ha difeso ma poco dopo ha ritrattato tutto dicendo che era ironico.

L'incontro dopo lo speciale di Amici

Esattamente come è successo a NDG, Maddalena e Samu nei giorni scorsi, anche Wax è stato convocato in sala dalla sua arrabbiatissima insegnante. Arisa ci ha tenuto a rimproverare il talento della sua squadra per quello che ha fatto la notte di Capodanno nella casetta di Amici, quando pare abbia assunto una miscela a base di noce moscata con altri 5 compagni.

Raramente la cantante si è vista così nervosa e contrariata, tant'è che ha avvisato il ragazzo del suo team che non avrà altre possibilità in caso di nuovo errore: "Un altro provvedimento disciplinare e ti levo la maglia, te la levo".

La prof non ha apprezzato l'atteggiamento che il giovane ha avuto in studio, quando anche Maria De Filippi l'ha bacchettato perché le stava dando le spalle mentre parlava.

Il retroscena sul 'fatto grave' di Amici

"Qui sembra che decidi tutto tu, quando mettere e quando togliere la maglia. Non devi montarti la testa", ha proseguito Arisa nello sfogo che è stato mandato in onda durante il daytime del 18 gennaio.

"Sei insolente e così non è giusto. Ricordati che qui non sei a casa tua, devi avere rispetto e non trascinare altre persone in situazioni spiacevoli", ha aggiunto la docente di canto.

Senza mai dire apertamente cosa è accaduto la notte di Capodanno, l'artista ha ribadito che Wax sarebbe stato l'artefice di tutto e che in un secondo momento avrebbe coinvolto gli altri allievi.

"Mi hai deluso", ha concluso l'insegnante di Amici prima che il suo alunno lasciasse la sala e rientrasse in casetta per un confronto con Aaron.

L'indiscrezione di Candela su Amici

Poco prima che iniziasse il pomeridiano di Amici, Dagospia ha pubblicato un breve articolo su quello che la rete ha ribattezza Capodanno-gate.

Giuseppe Candela ha confermato la teoria della noce moscata spinta fortemente dai fan, che sarebbe stata assunta da sei allievi la sera del 31 dicembre: il giornalista ha detto che i ragazzi "volevano sballarsi e hanno fatto una ricerca su Youtube" per scovare un "modo artigianale".

Pare, inoltre, che qualcuno si sia anche sentito male (questa spezia può provocare allucinazioni, vomiti e febbre se presa in quantità eccessive), ma nulla di così grave da dover richiedere l'intervento dei medici.

La produzione ha scoperto tutto solo il 6 gennaio (come ha detto più volte Maria De Filippi davanti alle telecamere), ma ha scelto di non mostrare le immagini dell'accaduto per due ragioni: proteggere i ragazzi coinvolti vista la loro giovane età, ed evitare che qualcuno a casa emuli i loro comportamenti.

Domani pomeriggio sarà registrata una nuova puntata di Amici (la 17esima, in onda su Canale 5 il 22 gennaio) e i fan temono che Wax o qualche altro titolare possa andare incontro ad altri provvedimenti. Le anticipazioni che trapeleranno in serata, dunque, chiariranno se i professori hanno voltato pagina dopo il "fattaccio" di Capodanno oppure se i responsabili rimarranno sulla graticola ancora per un po', rischiando il posto di settimana in settimana.