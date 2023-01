Le tragedie nella serie televisiva turca Terra Amara saranno una dietro l’altra, nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5. Dalle anticipazioni si evince che Seher (Ebru Ünlü) vivrà un dramma, dopo aver accettato di consentire alla governante Saniye Taşkın (Selin Yeninci) di fare da madre al figlio che aspetta da suo marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat). Proprio quando quest’ultimo e la moglie non vedranno l’ora di essere genitori, la domestica subìrà un aborto.

Trame turche, Terra amara: Saniye chiede a Hunkar di farle crescere il figlio di Seher

A movimentare i nuovi episodi della soap opera il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova sarà anche Seher che è incinta di Gaffur. La domestica dopo aver fatto credere di aspettare un figlio da Demir (Murat Ünalmış) venendo prontamente smascherata dallo stesso, non avrà altra scelta oltre a quella di vuotare il sacco alla sua padrona Hunkar (Vahide Perçin) facendole sapere che in realtà il padre della creatura che porta in grembo è il capomastro. A proposito del diretto interessato, dopo aver negato alla consorte di aver avuto dei rapporti intimi con Seher si darà da fare per non rinunciare al suo ruolo di padre: in particolare l’uomo darà del denaro alla sua ex amante per convincerla a continuare ad avere degli incontri clandestini con lui.

A questo punto Saniye tenderà un tranello al marito, visto che lo inviterà a recarsi nella casa in cui vivevano e gli dirà di perdonarlo soltanto se ammetterà la sua relazione extraconiugale con Seher. Gaffur sarà finalmente sincero, nell’istante in cui confesserà alla moglie di aver ceduto al fascino della domestica: la reazione di Saniye spiazzerà, poiché con la consapevolezza di essere sterile chiederà il permesso a Hunkar per poter crescere il figlio della sua rivale in amore come se fosse suo.

L’ex amante di Gaffur ha un aborto spontaneo, Saniye non realizza il suo desiderio di diventare madre

La consorte di Gaffur dopo aver ottenuto il benestare della signora Yaman avrà il tanto atteso faccia a faccia con Seher: quest’ultima inizialmente si mostrerà titubante, ma quando Saniye le dirà di darle dei soldi accetterà di affidarle il suo bambino quando lo metterà al mondo.

A questo punto la governante svelerà alla cognata Gülten (Selin Genç) l’accordo sancito con la rivale.

Dopo qualche giorno accadrà qualcosa di terribile, poiché Seher avrà un aborto spontaneo a seguito di un malore improvviso: Saniye non la prenderà per niente bene, quando si infrangerà il suo sogno di diventare madre. Per concludere la domestica comunicherà la bruttissima notizia anche al capomastro Gaffur.